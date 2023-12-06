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孫女急湊阿公住院看護費 慘遭放高利貸還逼口交

記者林孟潔／台北6日電
一名女子在臉書求助放款的李姓男子，未料卻被對方強迫口交得逞，逼簽8萬元的本票，最高法院依強制性交罪判刑3年5月定讞。(示意圖／ingimage)
一名女子在臉書求助放款的李姓男子，未料卻被對方強迫口交得逞，逼簽8萬元的本票，最高法院依強制性交罪判刑3年5月定讞。(示意圖／ingimage)

高雄市一名女子急需籌措腦溢血阿公住院的看護費用，在臉書求助放款的李姓男子，未料卻被對方強迫口交得逞，逼簽8萬元的本票，但李最終只借款4萬元，還先扣8000元利息，最高法院依強制性交罪判刑3年5月定讞。

李另犯重利罪部分，一、二審皆依重利罪判4月徒刑，得易科罰金確定。

女子平時和阿公相依為命，並一肩擔起家計，但阿公因腦溢血住院，需要全天候看護照料，她無法負擔高額看護費用，而和李互加臉書而認識；李2021年6月3日凌晨到女子住處商談借貸事宜，並答應借女子4萬元，每期利息8000元。

李尚未交付款項，就起色心將女子撲倒在床上，並不顧對方推拒，掀衣親吻胸部、撫摸下體，最後因女子適逢生理期，李自行脫掉褲子，強逼女子口交得逞；李事後借款4萬元給女子，還預先扣掉第一期利息，女子實際上只拿到3萬2000元，並讓女子簽8萬元本票，女子之後每月繳款8000元利息，換算年利率高達300%。

法院審理時，李否認犯行，供稱和女子在訊息時講好借款4萬元，但在女子認為利息很低就說要借8萬元，雙方談完借款事情後，開始閒聊而產生曖昧，兩人在房間內接吻，女子因月經來才說要用嘴巴幫他。

女子反駁李的說法，作證稱當天根本沒有聊得曖昧，是李突然將她撲倒在床上，逼她口交，她也擔心如果突然反悔不借，李可能對她不利，才會簽下借據。

法院根據證人說法及卷證資料，不採信李的說法，且依據訊息紀錄顯示，可知兩人僅認識一天就見面，聊天內容僅止於借款、還款，未聊到感情問題，且女子每月都依約還款，沒有藉機拒絕支付利息，因此沒有捏造李的動機。

法院認為，女子阿公於案發隔月死亡，平時她也要獨力負擔家計，可見當時女子是急需現金才找上李，但李卻利用對方經濟困境的壓力，不僅放高利貸，還強逼口交直至射精，一、二審依強制性交罪判李3年5月徒刑、重利罪判刑4月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

民事部分，女子提刑事附帶民事訴訟向李求償40萬元，一、二審審理後均判李應賠償20萬元確定。

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