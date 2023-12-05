我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

消防猛男和女教官摩鐵傳做愛聲 妻抓姦被阻獲賠5萬

台灣新聞組／台北5日電
沈姓消防女教官與張姓同事到新北市烏來的汽車旅館「開房間」，張妻聞訊和徵信人員前往抓姦。(示意圖／本報資料照片)
沈姓消防女教官與張姓同事到新北市烏來的汽車旅館「開房間」，張妻聞訊和徵信人員前往抓姦。(示意圖／本報資料照片)

沈姓消防女教官與張姓同事到新北市烏來的汽車旅館「開房間」，張妻聞訊和徵信人員前往抓姦。張妻控訴丈夫抓住她的手臂、抱住她的身體限制她行動，害她手臂瘀傷，提告求償60萬元(台幣，下同，約1萬9139美元)；台灣高等法院認為張限制妻子行動自由長達25秒，讓她精神受相當痛苦，判賠5萬元確定。

張姓男子曾拍攝消防猛男月曆，他和妻子2021年11月經法院裁判離婚。

2020年3月3日，沈姓女教官和張投宿烏來的汽車旅館，張妻翌日凌晨和徵信社人員到場。張聲稱當時他要離去，遭徵信社人員擋住去路，妻子則開他的車門，他以環抱方式將妻子拉走是「正當防衛」。但高院民事庭認為張妻在等待警察前來處理前，為阻止張離去，就算進入車庫也難以認定是不法侵害，張的行為不符合正當防衛要件。

除了本案外，這起糾紛也引起多件刑、民事訴訟。當時張妻抵達汽車旅館時，因聽到做愛聲，張妻質問丈夫與沈女，丈夫坦承通姦。3人至新店分局烏來分駐所商談，沈女與張同意連帶賠償張妻400萬元並簽立和解書，但沈女與張簽完後就不當一回事，張妻提履行協議訴訟，高院另案判沈女應給付363萬8543元。

前妻指控，抓姦當日張和沈女表明願意連帶賠償400萬元，張另簽發票面金額400萬元、到期日2020年7月31日的本票作擔保。但兩人事後未依約給付和解金，她拿本票聲請本票裁定，並對張的財產聲請強制執行，執行受償計算至2022年3月25日止，仍有370萬8115元未獲清償。

前妻依和解書約定，要求沈女拿出370萬8115元，但沈女辯稱是遭「脅迫」、「詐騙」。新北地方法院認為沈女和張都是公務人員，自然能理解和解書文義，且她還簽名、按捺指印，辯詞不足採信，判沈女照賠。

沈女上訴，聲稱當初張妻表示只會向張求償，但要簽和解書才能離開，她心生畏懼才簽字。沈女還引司法院釋字第791號解釋，指等到2020年5月29日通姦罪被宣告違憲時，她所受的脅迫才終止，且於2021年4月20日表示要撤銷和解。

高院民事庭認為刑法通姦罪存廢是刑罰政策，張的前妻提起刑事告訴是合法行使權利，不能說是脅迫，沈女簽和解書時並沒有表示受詐欺或脅迫，而是出於自由意志，去年10月26日判沈女應賠償還沒付的363萬8543元。

高院 詐欺

上一則

準司法官爆聚會性騷擾女同儕 2人恐遭廢訓

下一則

25年前公車挾持案 侯康曾聯手解危

延伸閱讀

台海巡上尉和長官妻發生不倫 上司頭頂綠光氣炸了

台海巡上尉和長官妻發生不倫 上司頭頂綠光氣炸了
黑白集／影片不讓別人查 鄭文燦在怕什麼

黑白集／影片不讓別人查 鄭文燦在怕什麼
指台北男人上酒店是為Business 柯文哲：周末回家假裝好男人

指台北男人上酒店是為Business 柯文哲：周末回家假裝好男人
藍白郭期約賄選？鄭文燦「開房間」偽片？ 立委質詢

藍白郭期約賄選？鄭文燦「開房間」偽片？ 立委質詢

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

2023-11-27 13:40
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。聯合報系資料照片

侯柯民調幾打平…媒體人揭柯文哲被這事拖累：恐提早出局

2023-11-28 13:08
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議