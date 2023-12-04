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新郎婚宴暗插影片「復仇」 赫見新娘激戰準大伯

台灣新聞組／台北4日電
一名律師透露曾目擊新郎「終極復仇」一幕，當時雙方舉行家宴婚宴，正當眾人以為要放映新人的成長片段，畫面卻是新娘和準大伯在新家激戰的影片。圖為示意圖。(取材自Ingimage)
一名律師透露曾目擊新郎「終極復仇」一幕，當時雙方舉行家宴婚宴，正當眾人以為要放映新人的成長片段，畫面卻是新娘和準大伯在新家激戰的影片。圖為示意圖。(取材自Ingimage)

一名律師日前出席電視節目「震震有詞」，透露在婚禮上目擊新郎「終極復仇」。當日新人雙方舉行家宴，在播放新人的成長影片流程時，播出畫面卻是新娘和新郎哥哥在新居「激戰」，新娘看見影片失聲尖叫，繼而追打新郎，挨打的新郎和背叛弟弟的胞兄反而聯手狠摑新娘，現場變成大亂鬥，但活春宮影片卻仍然在播放中，形成奇怪對比的場面，該律師默默離開，事後聽聞雙方取消婚事。

香港01報導，律師蔡政峯在節目表示，新郎一家富有，父親生意遍布全球，婚宴當天雙方舉行家宴，所以只有七至八桌，新郎哥哥則擔任伴郎。

律師在節目中描述，新人第二次進場時，現場應該是播放新郎新娘雙方的成長片段，但播出畫面卻是新娘和新郎哥哥在新家，兩人「衣服脫光就開始了，現場直接上演活春宮的畫面」。

據報導，當時受邀嘉賓都呆若木雞，女方開始尖叫打新郎，新郎哥哥見到弟弟被打，於是摑向新娘，新郎質問哥哥後，反而轉向新娘怒喝「妳看看妳幹的好事啊」，於是兄弟便聯手摑新娘，「現場真的是瞬間變成大亂鬥」。

蔡政峯表示，當時他很疑惑為何無人停止播放影片，明顯涉嫌公然散布猥褻影片，「慶幸」當時只是家宴，否則男方全部親友到場，就會連開百席，情況更加難以收拾。

蔡政峯說，最後他只能選擇默默離開，事後聽聞婚事取消。

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