台中毒男寄生女友 趁她上班找新人狂歡 光屁股落網

台中市周姓男子涉毒品不法，藏在女友租屋處，警方去年底收網抓人，當時周全身赤裸落網，十分狼狽。(記者陳宏睿／翻攝)

台中市周姓男子無業，去年間寄生在擔任酒促小姐的女友租屋處，期間涉嫌販賣毒品 ，被台中市警方掌握，去年底時前往周男女友住處搜索，發現周男趁女友上班時，找來另名女性友人要狂歡，甚至已脫光衣服，全身赤裸，警方入屋時也傻眼，查獲少量安非他命，檢方聲押獲准，台中地檢署近日偵結，依毒品罪起訴周。

台中市刑大偵六隊在去年7、8月間獲報，綽號「小乃」的周姓男子（40歲）原從事服務業，失業後暫時住在女友位於北區中山路的租屋處，但周涉嫌販售毒品牟利，警方掌握多名藥腳指證後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，去年11月時，認時機成熟，前往周男租屋處準備攻堅，但該名房東 配合，提供鑰匙開門，讓警方不用破門。

警方搜索時，發現在房間內的周姓男子全身脫光，屋內還有另名女性友人，周光著屁股被警壓制在地，十分狼狽，現場還查獲一包安非他命（重1.63公克），才知周趁女友出門上班時，找來另名女性友人狂歡，沒想到「提前結束」，全案依毒品罪移送台中地檢署後，檢方聲押獲准，近日依毒品罪起訴他。

台中市刑大呼籲，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因一時好奇而染上毒癮，除了會傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事，警方將持續落實「安居緝毒」精神，掃蕩毒品，淨化社會治安。