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弒母錄影泣訴賭博折磨 更一審輕判5年10月

記者曾健祐／台中3日電
圖為警方到案發社區採證。(本報資料照片)
圖為警方到案發社區採證。(本報資料照片)

台中吳姓女子不堪母親沉迷賭博要錢，又割捨不下親情，失控持刀弒母後拿手機朝遺體錄影，泣訴「我們這世無緣」、「別再折磨我了」，一、二審均被判8年徒刑，上訴三審發回後，更一審以吳女犯後自首，並對母親感情複雜、親情羈絆壓力巨大，撤銷改判5年10月，仍可上訴。

檢警調查，吳女（34歲）2022年5月間，因與母親賭博要錢爆口角，憤而持菜刀自殘，再猛力刺向母親，18公分的刀刃幾乎完全插進身體，導致母親失血過多斃命，吳女犯後拿手機朝母親遺體錄影，數落她長期要錢、對家人不聞不問。

法院依殺害直系血親尊親屬罪判處吳女八年徒刑，台中高分院更一審鑑定發現，吳女年幼和五個兄弟姊妹同住，母親經商致富，父親卻賭博致破產，連帶母親跟著沉迷賭博忽視家庭，導致兩個弟弟一氧化碳中毒死亡。

吳女因此最終家庭破碎、手足離散，雖對母親埋怨不已，但仍存有一絲情感，不斷金援母親，但吳女經歷兩次失敗婚姻陷入憂鬱，2020年母親投靠她同住，面對母親需索無度，兩人衝突不斷，出現弒母念頭。

更一審調查時，吳女辯稱持刀刺母是希望警惕她不要再賭，且她從小喜歡拍照，想把過程拍下來，等母親好了拿給她看；辯護人主張，吳女手足均不願和母親聯絡，被告心軟，收留母親、負擔開銷，可稱是孝順女兒，無殺母意圖。

更一審認為，吳女殺母後，還錄影說「我們這世無緣，女兒不孝」、「我只求你不要賭博」等語，時間長達3分17秒，無視母親血流不止，主觀上有殺人犯意。

合議庭審酌，吳女原生家庭功能不彰，對母親感情複雜，長期無法應付母親情緒勒索、沉重親情壓力，人生波折不斷，弒母又主動自首，符合減刑規定，撤銷輕判5年10月。

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