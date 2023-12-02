新聞眼╱冰冷數據淪大內宣 能掩蓋事實？

詐騙已成全民之痛，台灣高檢署昨天洋洋灑灑秀出各種懲詐數據，整場記者會說來說去，就只是要彰顯一件事—公權力打詐確有成效。然而人民對這樣的數據真的有感嗎？

依高檢署發布的112年詐欺 情勢分析報告表示，今年1到10月已執行了九波打詐專案，然高檢署打詐方法仍以規畫專案要求調查局及警政署在特定期間執行，導致各單位為配合高檢署的打詐，將尚未成熟的案件提前執行，以致無法溯源抓到核心人物，未能斬草除根。高檢署打詐多年，卻仍以有專案就等於有成效而沾沾自喜，深感無力。

行政院打詐以版本的進化做為宣傳，就認為打詐的成效也因此有所進展。以為查緝到更多的嫌犯、查扣到更多的犯罪所得，就認為是打詐版本進化的成果，完全忽視是因為更多年輕人投入詐騙的行列，現行抓到的取款車手多為九年級生，顯示詐騙集團 已加入大量生力軍，然而基層檢察官的生力軍在哪裡？

詐欺集團早已利用各種通訊器材犯罪，而高檢署依舊停留在舊的打詐思維，再加上科技偵查等法制遲遲未通過，第一線偵查人員根本沒有與之抗衡的工具，無異是拿著彈弓打大砲。

而基層檢察官當時點名NCC、金管會及數位發展部，對於淪為詐團犯罪工具及洗錢交易的海外門號、第三方支付及虛擬貨幣 監管不力。昨天高檢署講得一副已經防詐有效，別忘了，數字是冰冷冷的，人民對於無孔不入的橫行詐團之恨卻是熱呼呼，那不是一場大內宣的記者會就能掩蓋的事實。