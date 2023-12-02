我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

新聞眼╱冰冷數據淪大內宣 能掩蓋事實？

記者 張宏業、王聖藜

詐騙已成全民之痛，台灣高檢署昨天洋洋灑灑秀出各種懲詐數據，整場記者會說來說去，就只是要彰顯一件事—公權力打詐確有成效。然而人民對這樣的數據真的有感嗎？

依高檢署發布的112年詐欺情勢分析報告表示，今年1到10月已執行了九波打詐專案，然高檢署打詐方法仍以規畫專案要求調查局及警政署在特定期間執行，導致各單位為配合高檢署的打詐，將尚未成熟的案件提前執行，以致無法溯源抓到核心人物，未能斬草除根。高檢署打詐多年，卻仍以有專案就等於有成效而沾沾自喜，深感無力。

行政院打詐以版本的進化做為宣傳，就認為打詐的成效也因此有所進展。以為查緝到更多的嫌犯、查扣到更多的犯罪所得，就認為是打詐版本進化的成果，完全忽視是因為更多年輕人投入詐騙的行列，現行抓到的取款車手多為九年級生，顯示詐騙集團已加入大量生力軍，然而基層檢察官的生力軍在哪裡？

詐欺集團早已利用各種通訊器材犯罪，而高檢署依舊停留在舊的打詐思維，再加上科技偵查等法制遲遲未通過，第一線偵查人員根本沒有與之抗衡的工具，無異是拿著彈弓打大砲。

而基層檢察官當時點名NCC、金管會及數位發展部，對於淪為詐團犯罪工具及洗錢交易的海外門號、第三方支付及虛擬貨幣監管不力。昨天高檢署講得一副已經防詐有效，別忘了，數字是冰冷冷的，人民對於無孔不入的橫行詐團之恨卻是熱呼呼，那不是一場大內宣的記者會就能掩蓋的事實。

詐騙集團 詐欺 虛擬貨幣

上一則

新聞評論／出口製造連黑 賴清德也要怪民主？

下一則

里長涉賄遭約談 檢調不排除約談徐巧芯

延伸閱讀

新聞眼／抗中又怕戰爭牌 綠話術自我矛盾

新聞眼／抗中又怕戰爭牌 綠話術自我矛盾
新聞眼／綠又打抗中牌 選民還會埋單？

新聞眼／綠又打抗中牌 選民還會埋單？
新聞眼／藍白合好戲演成鬧劇 如何感動人民？

新聞眼／藍白合好戲演成鬧劇 如何感動人民？
新聞眼／合作意願仍存 誰能成全大局

新聞眼／合作意願仍存 誰能成全大局

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
圖／聯合報系資料照片

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

2023-11-24 17:26
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

2023-11-27 13:40

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功