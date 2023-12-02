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打詐見效？前10月愈打愈多 基層檢吐槽

台灣新聞組／台北2日電
政府成立打詐國家隊，但詐騙案不減反增。示意圖。(本報資料照片)
政府成立打詐國家隊，但詐騙案不減反增。示意圖。(本報資料照片)

台灣高檢署1日舉行記者會發布「詐欺情勢分析」指出，截至今年10月止共查獲電信詐團1601團、嫌犯1萬4445人，查扣贓款40.5億，均較去年同期為高，全國地檢署新收電信詐欺案19萬5512件，其中光人頭帳戶案就高達12萬2587件，較去年同期各增長47%、72.7%，政府加強打詐，詐欺案件及人頭帳戶看來是「愈打愈多」，不過高檢署表示，電信詐騙成長趨勢已趨緩，只有過去高峰期的一半，卻遭到基層檢察官吐槽。

據台北中國時報報導，台灣高檢署表示，6月實施「打詐綱領1.5版」後，檢警調已進行9波專案查緝，查獲詐團944件，電信詐欺案件數成長趨緩，依金管會統計公告今年第三季警示帳戶數約為11萬戶，顯見若能有效控管人頭帳戶，將有效降低電信詐欺犯罪。

另據本報系聯合報報導，南部一名基層檢察官表示，YouTube和FB的投資詐騙廣告滿天飛，金管會和刑事局雖宣稱致力於下架相關廣告，但愈檢舉廣告反而愈多，連自己手機都被洗版。另方面，全台基層員警每天都在四處攔車手，每個被抓到的車手身上都是幾百萬贓款，可見詐騙根本並未減少，實際數字也反映在各地檢署暴增的案量上。

北部一名檢察官則透露，上月NCC副主委翁柏宗在立院備詢時，曾暗指俗稱「黑莓卡」的國外漫遊預付卡，正是電信詐欺一大幫凶，國內提供國外漫遊服務的電信業者，也疑似以合法掩護非法出售黑莓卡情形。

一名曾參加6月打詐研討會的檢察官質疑，NCC號稱強化KYC實名認證；數位部有關第三方支付推出的「能量登錄制度」，完全看不到若業者違反的行政裁罰、停業處分或罰則、處分等控管機制，如何能有效監管？

當時打詐研討會另項重點就是虛擬貨幣，淪為詐騙集團光明正大洗錢的管道，要求幣商進行登記，核准後始得營業並受監理。基層檢警也質疑，這些都沒有在高檢署記者會中看到政府的因應作為。

詐欺 詐騙集團 虛擬貨幣

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