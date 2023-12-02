里長涉賄遭約談 檢調不排除約談徐巧芯

里辦公室舉辦的重陽活動。（圖／徐巧芯辦公室提供）

調查局接獲情資，指台北市有里長涉贈送總價值達200元的壽麵及垃圾袋給里民，甚至舉辦餐會宴請里長及里民，違反公職人員選舉罷免 法。台北市調查處昨天搜索松山區敦化里長蘇榮文、信義區永春里長許蕙蘭等四處地點，約談8人到案，台北地檢署複訊後依違反選罷法命蘇榮文4萬元交保，不排除約談國民黨 立委參選人徐巧芯到案。

徐巧芯昨天指出，她在一個月前便掌握消息，檢察官要辦她，現在電話仍遭檢調掛線監聽，推測是重陽節配合里辦的贈品遭對手檢舉，她批檢調沒有提前寄通知書，直接在昨天清晨6點上門將里長帶走，是為了嚇阻民眾參加競總成立大會，「新潮流為了選舉不擇手段的邪惡模樣，遠超過我們每一個人的想像」。

徐巧芯指出，活動贈品包含里辦公室送的拉麵和垃圾袋，及其他政治人物的小贈品，自己只有這兩項贈品，由於紅色購物袋容量較大，民眾會把所有贈品都塞到裡頭，「上面發放的麵會寫里辦宣導品，不會全部都說成是我提供的吧？」

徐巧芯說，當時也有許多政治人物到場，就連對手也有發放銅鑼燒，分明是檢調針對性辦案。

檢調獲報，指今年8月間蘇榮文涉舉辦餐會，每桌約8000元，共辦五桌，邀請溫姓里長及里民等用餐，徐巧芯有參與該餐會，疑似有助選情事。

此外，今年10月間許蕙蘭以重陽敬老名義贈送壽麵及單包售價百元的垃圾袋等給里民，再將品項裝入印有徐巧芯姓名袋子中，里民收到的品項不一，估計物品總價達200元。

檢方複訊後命許蕙蘭請回，她表示，每年都為了里民舉辦年節活動，並非為特定人士而辦，每一筆經費來源與核銷單據都有跟檢察官交代。