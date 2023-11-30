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婦產科名醫多次出軌 小三傳裸照給小四宣示主權

台灣新聞組／台北30日電
同為潘姓醫師婚外情對象的女子傳裸照向小四「宣示主權」，醫師竟稱遭小四勾引，離譜行徑令人傻眼。(此為示意圖，圖片來源：Ingimage)
同為潘姓醫師婚外情對象的女子傳裸照向小四「宣示主權」，醫師竟稱遭小四勾引，離譜行徑令人傻眼。(此為示意圖，圖片來源：Ingimage)

據台北《鏡週刊》報導，台北市新光醫院婦產科一名潘姓名醫，被踢爆以已婚身分卻多次出軌，讓兩名女子流產，期間兩名婚外情女子因發現彼此，其中一名女子傳裸照「宣示主權」，該名潘姓醫師竟稱遭小四勾引，離譜行徑令人相當傻眼。

報導稱，潘姓名醫與小三交往6年，對外卻以表兄妹相稱，並在同一時間交往另一名女子，且讓兩名婚外情的女子皆歷經懷孕、流產。在「小三」發現另有一名「小四」存在後，便傳裸照向小四「宣示主權」，小四也才發現原來潘姓醫師還有其他婚外情女子。未料，潘姓醫師卻選邊站，強調是「小四」先勾引他，離譜行徑令人傻眼。

報導稱，該名小四為某婦幼醫院的駐診護理師，因為潘姓醫師到院任職後才認識，潘以經常幫忙準備早餐示好，讓兩人進而成為男女關係。交往期間，潘也曾出示配偶欄空白的身分證，向小四強調自己單身，未料她在今年6月收到一則陌生簡訊，才驚覺自己是小四身分。

也同樣是潘姓名醫婚外情對象的小三女子，在Line新開一群組，並將潘姓醫師及該名小四拉入，在客套閒聊後，女子才坦承自己是潘姓醫師的婚外情對象，並指對方是小四，還要她保密，甚至把自己日前傳給潘姓醫師的裸照傳給小四，鉅細靡遺地細數兩人交往細節，一度令小四不堪其擾。

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