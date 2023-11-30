我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

賴清德輔選幹部遭爆棄養子女 藍批綠委包庇

記者林銘翰／台北30日電
民進黨台中市議員蔡耀頡遭爆棄養子女、外遇劈腿，當事人Ｃ女向民進黨黨公職求助被冷落，國民黨發言人楊智伃、台北市議員柳采葳揭露一份錄音檔顯示，民進黨立委何欣純對當事人表達「無法處理」，批評民進黨全黨包庇、護短。(圖：國民黨提供)
民進黨台中市議員蔡耀頡遭爆棄養子女、外遇劈腿，當事人Ｃ女向民進黨黨公職求助被冷落，國民黨發言人楊智伃、台北市議員柳采葳揭露一份錄音檔顯示，民進黨立委何欣純對當事人表達「無法處理」，批評民進黨全黨包庇、護短。(圖：國民黨提供)

民進黨總統參選人賴清德輔選幹部、台中市議員蔡耀頡遭爆棄養子女、外遇劈腿，當事人Ｃ女向民進黨黨公職求助被冷落。國民黨昨舉行記者會揭露一份錄音檔內容顯示，民進黨立委何欣純稱公私領域要切割來看，對當事人表達「無法處理」，批評民進黨全黨包庇、護短。何欣純回應，不論大人的世界如何，一定要優先考量孩子，此案已經進入民事案件程序，需要尊重當事人決定，也要尊重司法最後的決定。

國民黨發言人楊智伃指出，民進黨台中市議員蔡耀頡遭踢爆始亂終棄、棄養母女，而蔡耀頡現擔任民進黨立委參選人江肇國、何欣純以及總統參選人賴清德的重要輔選幹部。當事人Ｃ女曾找何欣純，卻得到社會自有公評的敷衍回應。

根據錄音檔內容，Ｃ女表示，蔡耀頡的行為很不ok時，何欣純打斷說，他ok不ok、能不能當議員，要切割來看，「他是公私領域啦！他能不能當議員？當議員對不對？好不好？社會自有公評，讓民眾來選擇。」

楊智伃質疑，何欣純早在9月9日就接獲陳情，10月3日第一次開庭，甚至11月24日平面媒體爆料出來後，11月26日還是讓蔡耀頡一起上台、持續輔選；除了缺乏同理心，是否認同蔡耀頡始亂終棄？何欣純說的幸福「純在」，是存在別人的不幸福之上嗎？

台北市議員柳采葳說，民進黨的輔選大將，從上到下不斷包庇、護航，這跟之前的me too事件一模一樣，只要是民進黨黨證的人，有問題，在民進黨看來就是沒有問題，民進黨放任渣男不斷傷害女生，這樣的政黨與民代，一票都不能投給他們。

何欣純受訪時表示，「我心疼孩子，最關心的是孩子」，不論大人的世界如何，一定要優先考量孩子，能夠得到最好的照顧，同時要以孩子的最大最佳利益為出發點，雙方要冷靜溝通，理性面對與處理，此案已經進入民事案件程序，需尊重當事人決定，也要尊重司法最後的決定。

民進黨 賴清德 國民黨

上一則

談兩岸 侯辦批綠只顧抗中忘承諾

下一則

郭台強被告詐欺出庭 痛批魏德聖不知惜福有大頭病

延伸閱讀

國台辦批賴蕭是「獨獨配」賴辦：試圖恐嚇影響台灣選舉

國台辦批賴蕭是「獨獨配」賴辦：試圖恐嚇影響台灣選舉
賴蕭配聲量遠遜柯吳、侯康 「美德贏台灣」淪同溫層自嗨

賴蕭配聲量遠遜柯吳、侯康 「美德贏台灣」淪同溫層自嗨
民進黨批傾中 侯辦嗆賴敢喊停ECFA

民進黨批傾中 侯辦嗆賴敢喊停ECFA
蕭美琴才請辭獲准 藍委問賴清德：公費全國跑透透？

蕭美琴才請辭獲准 藍委問賴清德：公費全國跑透透？

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
藍白郭三方會談23日在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲(圖)傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。(記者杜建重／攝影)

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

2023-11-23 22:22
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手人選。(本報資料照片)

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

2023-11-23 20:22

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元