賴清德輔選幹部遭爆棄養子女 藍批綠委包庇

民進黨台中市議員蔡耀頡遭爆棄養子女、外遇劈腿，當事人Ｃ女向民進黨黨公職求助被冷落，國民黨發言人楊智伃、台北市議員柳采葳揭露一份錄音檔顯示，民進黨立委何欣純對當事人表達「無法處理」，批評民進黨全黨包庇、護短。(圖：國民黨提供)

民進黨 總統參選人賴清德 輔選幹部、台中市議員蔡耀頡遭爆棄養子女、外遇劈腿，當事人Ｃ女向民進黨黨公職求助被冷落。國民黨 昨舉行記者會揭露一份錄音檔內容顯示，民進黨立委何欣純稱公私領域要切割來看，對當事人表達「無法處理」，批評民進黨全黨包庇、護短。何欣純回應，不論大人的世界如何，一定要優先考量孩子，此案已經進入民事案件程序，需要尊重當事人決定，也要尊重司法最後的決定。

國民黨發言人楊智伃指出，民進黨台中市議員蔡耀頡遭踢爆始亂終棄、棄養母女，而蔡耀頡現擔任民進黨立委參選人江肇國、何欣純以及總統參選人賴清德的重要輔選幹部。當事人Ｃ女曾找何欣純，卻得到社會自有公評的敷衍回應。

根據錄音檔內容，Ｃ女表示，蔡耀頡的行為很不ok時，何欣純打斷說，他ok不ok、能不能當議員，要切割來看，「他是公私領域啦！他能不能當議員？當議員對不對？好不好？社會自有公評，讓民眾來選擇。」

楊智伃質疑，何欣純早在9月9日就接獲陳情，10月3日第一次開庭，甚至11月24日平面媒體爆料出來後，11月26日還是讓蔡耀頡一起上台、持續輔選；除了缺乏同理心，是否認同蔡耀頡始亂終棄？何欣純說的幸福「純在」，是存在別人的不幸福之上嗎？

台北市議員柳采葳說，民進黨的輔選大將，從上到下不斷包庇、護航，這跟之前的me too事件一模一樣，只要是民進黨黨證的人，有問題，在民進黨看來就是沒有問題，民進黨放任渣男不斷傷害女生，這樣的政黨與民代，一票都不能投給他們。

何欣純受訪時表示，「我心疼孩子，最關心的是孩子」，不論大人的世界如何，一定要優先考量孩子，能夠得到最好的照顧，同時要以孩子的最大最佳利益為出發點，雙方要冷靜溝通，理性面對與處理，此案已經進入民事案件程序，需尊重當事人決定，也要尊重司法最後的決定。