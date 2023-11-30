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15歲國中生穿OL深色套裝扮投顧專員 詐取婦人錢財

記者林佩均／台中30日電
詐騙集團吸收15歲呂姓少女(右)，外型亮麗、長髮及腰，白色襯衫紮入深色OL套裝褲中，假扮投顧專員，用詞、神情「超齡」。(圖：民眾提供)
詐騙集團吸收15歲呂姓少女(右)，外型亮麗、長髮及腰，白色襯衫紮入深色OL套裝褲中，假扮投顧專員，用詞、神情「超齡」。(圖：民眾提供)

一名長髮及腰的15歲呂姓少女，穿著OL深色系套裝，假扮投顧專員詐取婦人錢財，張婦報警，交易當下呂姓少女舉手投足、神情與說話方式宛如成熟大人，警方清查身分，呂說出自己僅15歲，婦人與警方都驚訝，所幸及時阻詐50萬元，警詢後少女送少年法庭。

台中市豐原警分局社口派出所近日發現，轄內退休、家管等族群為讓養老退休金增值，透過通訊軟體加入詐團設立的投資群組，警方1周內查獲3名詐欺車手，替民眾守住170萬元退休金。

警方調查，3組案件犯嫌分別為19歲連嫌、42歲黃嫌，與15歲呂姓少女，3人犯案手法一致，皆穿著西裝套裝、手拿公事包，攜帶投顧公司工作證及相關收據，佯裝成金融投資成功人士模樣，取信被害人。警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送、少女移少年法庭審理。

本月初，張姓婦人加入詐團設立投資群組，呂姓少女以面交方式詐騙30萬元，食髓知味，再約張婦在家中面交，欲騙50萬元；15歲呂姓少女國中肄業，外型亮麗、長髮及腰，白色襯衫紮入深色OL套裝褲中，假扮投顧專員，俐落有型。

承辦刑警坦言，少女說話用詞、神情「超齡」，加上配戴深色口罩遮住稚嫩臉龐，盤查身分時，少女說出實際年齡15歲，等同國三生年紀，當下張姓婦人與警方都訝異。

另名黃姓車手身上則攜帶21張不同投顧公司工作證，宛如電影情節，一人分飾21角，行騙他人，所幸警方查獲，避免其他被害人受害。

退休金 投資 詐欺

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