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掀「八八會館」之亂 關鍵人郭哲敏遭訴 沒收16億

記者黃子騰／新北28日電
「八八會館」事件關鍵人郭哲敏自泰國被押解回台。(本報資料照片)
「八八會館」事件關鍵人郭哲敏自泰國被押解回台。(本報資料照片)

引爆「八八會館」之亂的博弈、地下匯兌業者郭哲敏，逃亡9個月後在泰國落網，新北地檢署認定郭等人涉地下匯兌、洗錢217億(台幣，下同，約6億8814萬美元)，犯罪所得至少16億元，昨天將郭哲敏及親信張旭昇依銀行法、賭博、組織犯罪及洗錢防制法等罪起訴，請求法院從重量刑，聲請沒收16億元犯罪所得。

全案今年2月依違反銀行法等起訴郭哲敏帳房杜韋蓁及「PGTalk」負責人林秉文等17人，昨天追加起訴郭、張2人；郭今年8月在泰國落網被押解返台後羈押禁見，昨天移審，新北地方法院將裁定是否繼續羈押。

檢方調查，郭哲敏2018年起設立睿世軟體等8間公司，經營線上博弈遊戲，並透過包網平台提供給東南亞、大陸等地博弈網站業者，再從中依輸贏金額比例抽成，估計5年獲利16億5609萬餘元。

郭哲敏為隱匿犯罪所得，指使張旭昇等人成立多家人頭公司，以提供境外公司電腦保養服務等名義，透過人頭公司、虛擬貨幣帳戶和第三方支付平台等地下匯兌，經手匯兌金額至少217億餘元。

去年11月2日檢警搜索查扣641萬枚、價值約兩億元的泰達幣，杜韋蓁等人被收押，林秉文300萬元交保，但郭哲敏和張旭昇逃亡被通緝，其中郭哲敏早在去年10月出境。

事件後不久，多名高階檢警被爆出曾出入郭經營的八八會館接受招待，包括警大前校長陳檡文、警政署前政風室主任黃錦秋及新北檢察官王涂芝等人，引爆「八八會館」之亂，相關風紀弊案仍在調查中。

檢方昨天依銀行法等罪起訴郭哲敏及張旭昇，並以二人到案未坦承全部犯行，郭也未主動繳回犯罪所得，嚴重破壞金融秩序，請求法院從重量刑，聲請沒收16億元犯罪所得，包括641萬枚泰達幣，及郭哲敏台北市6000多萬元豪宅、桃園市八德區3億7000多萬元的18筆土地。

泰國 虛擬貨幣 東南亞

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