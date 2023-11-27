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台富商撞死美籍空服員案 量刑將有國民法官參審

記者王聖藜／台北即時報導
台北地方法院國民法官法庭。(本報資料照片)
台北地方法院國民法官法庭。(本報資料照片)

台灣向姓商人去年11月酒後駕駛休旅車撞死美籍聯合航空男空服員，今年7月依酒駕致死罪起訴，為台北地院第四件國民法官案。向賠償800萬元台幣（約25.1萬美元）獲家屬諒解，聲請不行國民參審程序，合議庭審理裁定駁回，不得抗告。

2022年11月1日晚間9時許，向駕駛保時捷「凱燕」（Porsche Cayenne）休旅車行經台北市大安區敦化南路二段，撞上違規穿越馬路的美籍男空服員，檢警調查，向案發前在台北市大安區用餐喝了幾杯紅酒，酒測值為0.58mg/l。

向從事美容、按摩業，另投資室內裝潢、有價證券、不動產開發，是酒駕累犯；檢警調查時，他表示當時車速不快，不知道死者為何突然出現在車道上，檢方仍依酒駕致死罪起訴他。

向聲請不行國民法官參審程序表示，酒駕肇事案經媒體大肆報導，包括「設定」他是開保時捷的富商、飲酒後立即駕車、撞死外籍空少等負面標籤，會造成國民法官心證受到預斷，難以公平審判。

不過，合議庭認為，相關新聞報導並非全然聳動或不符事實，也有人從中性、貼近事實的方式報導，況且，國民法官從選任到審理，都設有制度適時排除不適任的國民法官，無法只因案情受媒體報導即斷定會難以公正審理。

裁定說，向雖承認犯罪，但酒駕致死的量刑輕重，是國民所關心的事，是具有量刑意義的案件，本案第一次協商程序的爭點只有「減刑」、「緩刑」應否適用，並不會造成國民法官的工作負擔，沒有不行國民參審之情事。

此外，向認為已與被害家屬和解並支付全部和解金、獲被害人家屬原諒，且被害人家屬也同意不行國民參審程序；合議庭認為，被害家屬曾表示希望向受應得的刑責，向只願在強制險外再賠償800萬元台幣，所以希望對向求處重刑等。

合議庭認為，被害人的家屬住在新加坡，就算行國參程序，對遠在新加坡的被害人家屬造成的心理負擔有限，何況，酒駕致死案適用國參程序做成的判決不在少數，向聲請為無理由，應予駁回。

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