我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛蒙特州3巴勒斯坦學生遭槍擊 48歲嫌犯落網

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

嫌他開車技術差 她硬上駕駛座飆到時速175公里 害男子被吊照

記者李宗祐／嘉義即時報導
男子被批評開車技術差，還被女子強迫換駕，飆速175公里，害他罰款、吊照，他提起損害賠償訴訟。圖為台灣嘉義地方法院。（本報資料照片）
男子被批評開車技術差，還被女子強迫換駕，飆速175公里，害他罰款、吊照，他提起損害賠償訴訟。圖為台灣嘉義地方法院。（本報資料照片）

台灣嘉義施姓男子載鍾姓、劉姓女子一同北上台中，期間他下交流道購物，返回車上時，劉女占據駕駛座，並指責他開車技術差導致她暈車，堅持換她開車，沒想到劉女一路狂飆，超速175公里，施男吃下8000元（台幣，下同，約250.8美元）罰單又遭吊照6個月，他對劉女提起損害賠償。法官判決劉女應賠償施男包括罰單、車資共15萬2000元（約4765.7美元）。可上訴。

去年10月28日施男受鍾姓女性友人邀約，開車搭載鍾女及初次見面的劉女前往台中市區，車行上高速公路經過北港交流道時，劉女表示要上廁所，施男下交流道找尋附近加油站短暫休息，並下車到超商購買食物，他返回駕駛座時，不料劉女突然情緒激動及咆哮他駕駛技術不佳導致她暈車，占用駕駛座位堅持她要開車，施男勸說許久，又為安撫她的情緒，只好無奈應允由她駕駛。

在行經國道一號北上路段235.3公里處時，劉女開車時速達175公里，經自動攝影機照相、舉發後，施男遭裁處8000元並吊扣車牌與行車執照6個月，他半年來上下班、載送父母只能租車使用。

施男向法院提起損害賠償告訴，要求劉女賠償8000元的罰款，並支付半年來他每日租車2800元，180日共計50萬4000元。法院審理時，劉女未到場也沒有提出書狀作何聲明或陳述。

法官認為，施男要求劉女賠償8000元有理，但是在租車方面，雖然施男提出租車收據為憑，但法官審酌，判予每日800元計程車資較為合理，180日共14萬4000元，判決劉女應賠償施男共15萬2000元。

租車 超商 加油站

上一則

拍攝「我願意投降解放軍」心戰影片 台10軍人遭違背忠誠起訴

下一則

柯文哲指藍白談判遭設局 趙少康：會前抽到「劉關張古城相會」上上籤

延伸閱讀

防超速 日本北海道警方祭測速雷達仿製品 逼真又低廉

防超速 日本北海道警方祭測速雷達仿製品 逼真又低廉
共享平台Turo租車被砸 蒙市男子須賠3.5萬

共享平台Turo租車被砸 蒙市男子須賠3.5萬
巴沙迪那男子租車一周提前還 結帳多付500

巴沙迪那男子租車一周提前還 結帳多付500
紐約感恩節大執法 將嚴打酒駕、超速、分心駕駛

紐約感恩節大執法 將嚴打酒駕、超速、分心駕駛

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常
利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰
赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡