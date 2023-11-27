嫌他開車技術差 她硬上駕駛座飆到時速175公里 害男子被吊照

男子被批評開車技術差，還被女子強迫換駕，飆速175公里，害他罰款、吊照，他提起損害賠償訴訟。圖為台灣嘉義地方法院。（本報資料照片）

台灣嘉義施姓男子載鍾姓、劉姓女子一同北上台中，期間他下交流道購物，返回車上時，劉女占據駕駛座，並指責他開車技術差導致她暈車，堅持換她開車，沒想到劉女一路狂飆，超速175公里，施男吃下8000元（台幣，下同，約250.8美元）罰單又遭吊照6個月，他對劉女提起損害賠償。法官判決劉女應賠償施男包括罰單、車資共15萬2000元（約4765.7美元）。可上訴。

去年10月28日施男受鍾姓女性友人邀約，開車搭載鍾女及初次見面的劉女前往台中市區，車行上高速公路經過北港交流道時，劉女表示要上廁所，施男下交流道找尋附近加油站 短暫休息，並下車到超商 購買食物，他返回駕駛座時，不料劉女突然情緒激動及咆哮他駕駛技術不佳導致她暈車，占用駕駛座位堅持她要開車，施男勸說許久，又為安撫她的情緒，只好無奈應允由她駕駛。

在行經國道一號北上路段235.3公里處時，劉女開車時速達175公里，經自動攝影機照相、舉發後，施男遭裁處8000元並吊扣車牌與行車執照6個月，他半年來上下班、載送父母只能租車 使用。

施男向法院提起損害賠償告訴，要求劉女賠償8000元的罰款，並支付半年來他每日租車2800元，180日共計50萬4000元。法院審理時，劉女未到場也沒有提出書狀作何聲明或陳述。

法官認為，施男要求劉女賠償8000元有理，但是在租車方面，雖然施男提出租車收據為憑，但法官審酌，判予每日800元計程車資較為合理，180日共14萬4000元，判決劉女應賠償施男共15萬2000元。