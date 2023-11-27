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男曾多次路倒 半夜坐斑馬線 3分鐘後被撞死

記者翁至成／台北27日電
楊姓男子26日凌晨不明原因坐在斑馬線上，被左轉賓士車輾過卡在車底，救出不治。(記者翁至成／翻攝)
楊姓男子26日凌晨不明原因坐在斑馬線上，被左轉賓士車輾過卡在車底，救出不治。(記者翁至成／翻攝)

51歲楊姓男子昨天凌晨不明原因坐在台北市中華路二段行人穿越道上，多輛汽機車經過見狀閃避，但三分鐘後仍被1輛左轉賓士車撞上，楊男被壓在車底下20分鐘，救出送醫不治；肇事徐男供稱根本不知「地上有人」，被依過失致死罪嫌送辦，檢方訊後以5萬台幣（約1580美元）交保，相驗楊男後指示擇期解剖，要釐清確切死因。

警方調查，楊姓男子家住萬華區，但經常不回家，常在南機場夜市和青年公園附近遊蕩，多次因路倒被民眾報案送醫，當地警方對他均熟識。

昨天凌晨3時29分，楊男不明原因坐在中華路二段某巷口斑馬線上，41歲徐男開賓士車從巷口要左轉中華路二段，沒看見直接撞上。

警、消到場見楊男被壓在車底下，用千斤頂花了約20分鐘協助脫困，楊男因後腦勺鈍挫傷、右胸輾壓傷，救出時已無呼吸心跳，送醫搶救至昨天凌晨4時52分不治。

警方調閱監視器，發現楊男坐在斑馬線上超過三分鐘，曾以臀部著地方式緩慢移動，過程中多輛汽機車經過見狀閃避，有三輛汽車還採S形才繞過他；徐男疑因左轉時有視線死角撞上。

肇事徐男警詢時說，當時剛送友人回家要開車回中山住處，行經斑馬線緩慢左轉，根本不知地上坐著一個人，他感覺有異就煞車，發現撞到人立刻報案。

楊男家屬說，死者鮮少回家，不清楚他為何半夜坐在斑馬線上；據了解，楊男生前多次因路倒被報警送醫，路倒原因包括酒醉、情緒失控，也曾有幾次被員警發現吸食強力膠。

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