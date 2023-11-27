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資深軍官跑女幹部寢室偷內衣 兩大過汰除求翻盤遭駁

記者陳宏睿／台中27日電
林姓空軍上尉涉嫌在去年間侵入女幹部寢室偷內衣，軍方記兩大過汰除，林男打行政訴訟，台中高等行政法院駁回。(本報資料照片)
林姓空軍上尉涉嫌在去年間侵入女幹部寢室偷內衣，軍方記兩大過汰除，林男打行政訴訟，台中高等行政法院駁回。(本報資料照片)

林姓男子是空軍上尉軍官，屬有16年資歷的資深幹部，但他在去年底於空軍航空技術學校受訓時，涉嫌跑進女幹部寢室偷內衣，犯行露餡時，還把內衣塞在自己的褲襠裡，飾詞狡辯，軍方開懲罰評議會後，因林已有類似前案紀錄，記兩大過後，軍方予以汰除，林認處分過重，提起行政訴訟，台中高等行政法院認處分「沒有逾越裁量」，駁回訴請。

判決指出，林姓男子是上尉軍官，在空軍防空暨飛彈指揮部擔任土木工程官，有16年資歷，屬於資深幹部，去年11月1日晚間10時許，林在未經女幹部的同意下，侵入該名女幹部的寢室內，拿走貼身衣物，還躲在廁所內，不過犯行露餡後，林男卸詞狡辯，還把內衣藏在自己的褲檔內，導致女幹部受到極大驚嚇。

事件曝光後，國防部對林男展開調查，同年月4日召開懲罰評議會，該會有5位委員，經全體委員評議後，認為林男身為資深幹部，對營務營規應有相當認識，更應謹言慎行，而且林男在2016年、2022年間，曾有在行政室內，以手指碰觸女同事手臂、腰間、舉止輕浮，以及誤入女性休息室的紀錄，都被核予申誡處分。

評議會認為，林男有前案紀錄，顯然對異性相處極度不尊重，也沒有遵守性別互動分際，而且前案遭懲處後，仍變本加厲，肇生此案，如不嚴懲，無法收到警惕之效，因此祭出兩大過處分。

林男不服處分，向台中高等行政法院提起行政訴訟，主張此案的處分違反比例原則，懲罰過重，也沒有審酌他在服役期間，歷年考績都是「甲上」，沒有因私德行為影響軍務，但原處分卻沒有審酌於此，希望撤銷原處分。

台中高等行政法院審酌，原處分是經過懲罰評議會的表決通過，給予兩大過處分，有相關紀錄可稽，加上林男過去也曾因性騷擾案件，遭軍方處分的紀錄，軍方做出處分前，已針對相關事項予以審酌，沒有違反一般公認的價值判斷，或出於與事物無關的考量，也沒有逾越懲罰法規定的法律效果，屬於「合義務性裁量」，沒有違反比例原則的裁量瑕疵，駁回林男訴請，仍可上訴。

性騷擾 國防部

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