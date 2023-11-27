護理師劈10女致4人墮胎？ 網友罵渣男 院長：調查中

爆料者貼出疑似劈腿男護理師與女護理師的對話，男方甚至要求女方拿掉孩子。(翻攝臉書社團靠北護理師)

高雄一家專科醫院遭驚爆有疑似男護理師，在院內大搞男女關係，劈腿10名護理師，其中4人懷孕了，男護理師卻殘忍要「女方們」墮胎 ，消息被PO到臉書 社團「靠北護理師」，引發網友熱議，大罵男護理師是渣男。該院院長和高雄市衛生局均表示已介入調查，

爆料者在臉書社團「靠北護理師」PO文，表示該位男護理師在院內劈腿10女護理師，靠著外表與三寸不爛之舌，在院內劈腿多名同院的女護理師，並進行無套性行為，但女方懷孕後，就不負責，要求對方墮胎，至少有4人懷孕。更傳出被劈腿的1名女護理師是人妻，對男方邀約，以「我先生要來接我下班」為由婉拒。

在爆料者貼出的截圖中，可看到疑似一名女護理師PO出腹部超音波照，說「不是說要陪我回診做腹超，一直掛我電話是什麼意思？」疑似男護理師回「我剛回來」，接著疑似女護理師再撥打兩通LINE，都是顯示「無應答」，疑似男護理師再PO出，已睡覺的圖片。

另有截圖，也是疑似一名女護理師PO出腹部超音波照，詢問「打算怎麼處理？」疑似男護理師回「拿掉吧？不然?」疑似一名女護理師回「有心跳了叫我拿掉……你是人嗎……前幾天叫我生下來是在說幹話……」

還有截圖顯示，「孩子現場周數拿不拿得掉我不知道，你真的是惡魔」、「你劈腿？叫我拿掉孩子？在開玩笑嗎？」、「都好幾個月了！你說拿就拿？」疑似男方截圖回「拿掉吧？不然？」、「拿掉，我劈腿的事被發現」、「我沒有想要小孩，妳要生嗎？還是拿掉？」

此事引發網友熱議，有網友質疑是他到底有多帥？紛紛留言「求男生長相」、「想知道多帥」、「無敵好奇渣渣長什麼樣，帥到讓這麼多人淪陷？敲碗帥照」、「帥成怎樣，可以這麼多人被騙」、「這間醫院真的不能去待了」。

醫院院長說，「有很多事情被扭曲」，相關男女目前都正常上班，院方已介入調查，也進行危機處理。目前調查是男女間的感情糾葛，尚未有職場性騷 的證據，如果當事人要走法律徒徑，院方也會幫忙，不過，網路上的事未必能全部盡信，「有很多事是被扭曲的。」

至於該名男護理師到底有多帥？院長說，「說真的，我到現在還不知這男的長什麼樣子？」，網路討論若有涉及毀謗醫院名譽部分，院方不排除提告。

高市衛生局昨表示，已就此事進行調查，釐清當中是否涉及不法。院方則表示，若涉及不法，院方會提供當事人必要協助。