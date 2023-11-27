南投小吃店河豚宴 1人生吃中毒亡 8人送醫

河豚毒素在哪裡 製表／元氣中心

南投縣仁愛鄉44歲洪姓男子前天收到友人贈送的河豚，做成生魚片、煮成肉湯請8名親友大快朵頤，昨天上午眾人陸續出現嘴巴、手腳麻痺無力等症狀，要找洪男一同就醫，卻發現他已倒臥家中失去意識。警消到場確認洪已死亡，檢警將解剖相驗釐清死因；另8人送醫留院觀察，均無生命危險。

據了解，洪男開小吃店，前天收到基隆友人贈送一隻河豚，晚間就煮成河豚魚肉湯、生魚片等，與八名親友共享，餐後眾人在昨天上午陸續出現嘴巴、手腳麻痺無力等症狀；九人中只有洪男吃生魚片，其餘八人僅吃魚湯嘗鮮。南投縣衛生局指出，這八人都住院觀察治療中。

衛生局長陳南松說，已派人採集食物等檢體化驗。警方昨報請檢察官、法醫相驗，後續將解剖死者確認死因。

衛生局表示，河豚種類眾多，辨別不易，食用風險大，且河豚毒素屬於神經毒素，不會因加熱而失去毒性，若食用中毒的潛伏期短，約10至45分鐘即有症狀，嚴重者恐有生命危險，因此避免食用河豚，絕對是保護自己的最佳方式。

台中榮總埔里分院內科醫師林青沅說，食用河豚的患者到院時均有身體虛弱、麻痺等症狀，因吃河豚中毒並無相關解毒劑，只能密切觀察有沒有併發症 ，所幸到院八人經補充水分治療，生命徵象及身體反應穩定。

食藥署表示，近5年台灣共有3例食用河豚後中毒案例，造成13人中毒，1人死亡，提醒民眾如在食用水產品後，產生疑似中毒症狀，應盡速就醫，並保留食餘檢體。

衛福部食藥署副署長林金富說，河豚毒素主要存在於河豚卵巢、肝臟、腸、皮膚，甚至肌肉 組織中，屬神經毒素，強度與麻痺性貝毒相當，約為氰化鈉的1000倍以上，加熱也無法破壞；食用後10至45分鐘產生唇舌發麻、手麻、腳麻、頭痛、眩暈、嘔吐等症狀，嚴重時導致呼吸衰竭、死亡，死亡率61%。