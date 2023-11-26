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謊稱簽約台電 綠電公司吸金台幣1.6億

記者曾健祐／台中26日電
陳姓男子擔任博臣綠電公司負責人，偽造和台電公司簽約，誆騙投資客以台幣50萬元買1台發電機，短短一年多吸金1億6360萬元。(示意圖／ingimage)
陳姓男子擔任博臣綠電公司負責人，偽造和台電公司簽約，誆騙投資客以台幣50萬元買1台發電機，短短一年多吸金1億6360萬元。(示意圖／ingimage)

博臣綠電公司負責人陳建禾，號稱研發的水利綠能設備每小時能發45度電，還偽造和台電公司簽約，誆騙投資客以50萬元(台幣，下同，約1.5萬美元)買一台發電機，每月可領2萬5000元紅利，年利率高達60%，短短一年吸金1億6000多萬元，台中地檢署近日依違反銀行法等罪起訴陳建禾與女特助胡芳綺。

檢調查，陳建禾（49歲）明知博臣綠電並無與台電簽立再生能源發現系統電能購售契約，卻從2020年起在桃園、台中召開說明會，並於臉書張貼廣告，邀約親友招攬投資。

調查發現，陳建禾對外佯稱博臣綠電研發的「D-POWER螺旋式綠能發電設備」，是微水力發電設備，每台每小時可發電45度電，已與台電簽再生能源躉購專案，還打出投資人以50萬元買一台設備，每月可固定獲利2萬5000元，投資期間為10年或20年，年報酬率達60%。

陳建禾還出示用軟體偽造的「台灣電力公司再生能源電能躉購電費通知單」取信投資客，再由胡芳綺（33歲）匯整投資合約書及款項製成帳目，負責分發紅利。據統計，全台有近百人受騙，有被害人一次砸2200萬元認購44台發電機。

陳建禾另推銷「股權認購方案」，表示以每十萬元為單位，可購買博臣綠電0.01%股權，不少人誤認博臣綠電有跟台電簽約，未來發展性佳，紛紛搶購認股，讓陳男詐得1750萬元；2022年陳男發不出紅利，也退還不出本金，投資人才驚覺受騙。

台電人員證稱，他們沒和博臣簽約，且台中火力發電廠一部發電機價值數百億，滿載時每小時可發55萬度電，博臣宣稱每小時可發45度電，縱使一萬台每小時可發45萬度電，設備卻只要50億元，顯超出合理範圍。

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