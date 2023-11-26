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台灣渣男護理師院內狂劈10女導致4人墮胎？院長說話了

記者吳慧芬／高雄26日電
高雄某專科醫院傳出有男護理師疑似劈腿多名女護理師。圖／本報資料照
高雄某專科醫院傳出有男護理師疑似劈腿多名女護理師。圖／本報資料照

台灣高雄一間專科醫院遭驚爆有疑似男護理師，在院內大搞男女關係，劈腿10名護理師，其中4人懷孕了，男護理師卻殘忍要「女方們」墮胎，消息被PO到臉書社團「靠北護理師」，引發網友熱議，大罵男護理師是渣男，也有網友質疑是他到底有多帥？對此，該院院長接受聯合報獨家專訪表示，院方已介入調查，「有很多事情被扭曲」，而相關男女主角目前都正常上班。

爆料者在臉書社團「靠北護理師」PO文，表示該位男護理師在院內劈腿10女護理師，靠著外表與三寸不爛之舌，在院內劈腿多名同院的女護理師，並進行無套性行為，但女方懷孕後，就不負責，要求對方墮胎，至少有4人懷孕。

在爆料者貼出的截圖中，可看到疑似一名女護理師PO出腹部超音波照，說「不是說要陪我回診做腹超，一直掛我電話是什麼意思？」疑似男護理師回「我剛回來」，接著疑似女護理師再撥打兩通LINE，都是顯示「無應答」，疑似男護理師再PO出，已睡覺的圖片。

另有截圖，也是疑似一名女護理師PO出腹部超音波照，詢問「打算怎麼處理？」疑似男護理師回「拿掉吧？不然?」疑似一名女護理師回「有心跳了叫我拿掉…你是人嗎…前幾天叫我生下來是在說幹話..。」

還有截圖顯示，「孩子現場週數拿不拿得掉我不知道，你真的是惡魔」、「你劈腿？叫我拿掉孩子？在開玩笑嗎？」、「都好幾個月了！你說拿就拿？」疑似男方截圖回「拿掉吧？不然？」、「拿掉，我劈腿的事被發現」、「我沒有想要小孩，妳要生嗎？還是拿掉？」

此事引發網友熱議，「求男生長相」、「想知道多帥」、「想知道有多帥＋1」」、「護理師能玩成這樣，好想知道到底多帥」、「超猛，強而有力的精子欸」、「有帥到可以這樣子嗎」、「無敵好奇渣渣長什麼樣，帥到讓這麼多人淪陷？敲碗帥照」、「帥成怎樣，可以這麼多人被騙」、「這間醫院真的不能去待了」

記者致電該間醫院院長，院長說，此次事院方已介入調查，也進行危機處理，目前調查是男女間的感情糾葛，尚未有職場性騷的證據，如果當事人要走法律徒徑，院方也會幫忙，不過，網路上的事未必能全部盡信，「有很多事是被扭曲的。」

至於該名男護理師到底有多帥？是潘安再世嗎?院長說，「說真的，我到現在還不知這男的長什麼樣子？」，網路討論成這樣，若有涉及毀謗醫院名譽部分，院方不排除提告。

院長也透露，相關事件的男女護理師們，目前正常上班，已請護理部加強注意。

爆料者貼出疑似劈腿男護理師與女護理師的對話，男方甚至要求女方拿掉孩子。（翻攝臉書...
爆料者貼出疑似劈腿男護理師與女護理師的對話，男方甚至要求女方拿掉孩子。（翻攝臉書社團靠北護理師）

墮胎 臉書 性騷

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