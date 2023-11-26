台日黑幫共謀運毒 船對船接駁運 日教授赴台討論對策

台灣黑幫勾結日本犯罪組織販毒問題嚴重，圖為海巡署登船查緝走私安毒案。(圖：檢方提供)

日本 漁船「廣丸號」4年前走私毒品 興奮劑，被查獲600公斤毒品，是日本有史以來第三大毒品走私案。調查發現，全案是日本黑幫組織與台灣毒梟共謀，利用「船對船接駁轉運」手法運毒。近來台灣安非他命走私日本問題嚴重，多名日本學者上周低調赴台訪問，拜會陸委會主委邱太三、檢察總長邢泰釗，雙方針對海上犯罪與中國漁船國安議題進行交流。

此次由最高檢察署舉辦「台日海上犯罪與國家安全研討會」，來台的日本學者有早稻田大學教授北川佳世子、海上保安大學校教授野間淸隆與四元吾朗，以及長崎大學多文化社會學部教授河村有教，討論議題包括在灰區戰略下的海上活動型態與對策、海上犯罪特別類型、中國漁船問題與國家安全等。

對於台日毒品運輸問題，北川佳世子特別拿出日籍漁船「廣丸號」走私手法進行討論。2019年12月，台籍黃姓毒梟有意運輸大批安毒前往日本境內，當時「廣丸號」從九州宮崎港出發，在東海公海與1艘不明國籍船隻接應，轉運安非他命毒品，並在前往九州熊本和天草途中，因燃料耗盡於海上漂流，被1艘經過的休閒漁船救起，拖到天草的魚貫港。

「廣丸號」靠泊魚貫港後，日本海上保安廳因接獲我方海巡署通報，因而登船調查，果然發現船上裝載600公斤安非他命，立即逮捕3名船員，包括台灣洪姓船長和船員及1名當時未成年的日本人。此外，日本警方還逮捕1輛在附近等候運輸安非他命的冷藏車，以及用於監控防止私自載毒品離開的司機。

調查發現，此巨量毒品走私涉及多個日本黑幫，加上台灣毒梟，共20名台日幫派成員涉案，屏東地檢署當時同步在北、高發動搜索，瓦解以黃男為首的跨國運毒集團，估計毒品市價360億日圓（當時匯率 約3.22億美元），是歷年最大台日毒品走私案。

邢泰釗指出，多樣化的海上犯罪不僅危害治安、破壞寶貴的海洋環境和生態平衡，近年來複雜的國際情勢更影響到國家安全。執法人員須具備充分的專業與語文能力，建立國際司法互助及聯繫窗口，共同面對挑戰。

澎湖地檢署檢察官吳巡龍指出，實務上曾有透過我外交人員幫忙取證，最高法院認為若被告對證據能力有爭執，外交人員出庭作證接受交互詰問後，筆錄即有證據能力。律師舒瑞金表示，從東北亞日本到台灣到菲律賓到印尼這段水域，是國際公認的樞紐海域，台日有必要簽署海上刑事司法互助條約，來解決現行問題。