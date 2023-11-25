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代領上億國際毒郵包可獲80萬台幣報酬 男取貨前突反悔自首

記者陳恩惠／桃園25日電
毒品通緝犯陳佑寧自國外遠端遙控走私進口毒品，桃市刑警大隊據報，今年4月10日會同海關攔截這批夾藏在寮國傳統圖案布製手提包中、重達7.1公斤海洛因，逮獲運毒集團成員呂坤明、王培勳及原定代收包裹的袁男，桃園地檢依毒品罪起訴。(記者陳恩惠／翻攝)
毒品通緝犯陳佑寧自國外遠端遙控走私進口毒品，桃市刑警大隊據報，今年4月10日會同海關攔截這批夾藏在寮國傳統圖案布製手提包中、重達7.1公斤海洛因，逮獲運毒集團成員呂坤明、王培勳及原定代收包裹的袁男，桃園地檢依毒品罪起訴。(記者陳恩惠／翻攝)

34歲男子陳佑寧因案遠避國外，今年4月間聯繫呂坤明聘僱袁姓男子代收市價上億元的7.1公斤海洛因毒品包裹，提供50至80萬元報酬，袁男於出貨後突反悔並自首，陳男等改雇王培勳代領，桃市刑事警察大隊據報，先確認毒品到貨，偽裝成送貨員，待王領取後，一舉將呂、王及袁等人逮捕，桃園地檢署偵結，依毒品罪起訴；刑事局聯手泰國警方也於今年8月在泰國將陳男等7人逮捕歸案，桃檢另案偵辦中。

毒品通緝犯陳佑寧自國外遠端遙控走私進口毒品，桃市刑警大隊據報，今年4月10日會同...
毒品通緝犯陳佑寧自國外遠端遙控走私進口毒品，桃市刑警大隊據報，今年4月10日會同海關攔截這批夾藏在寮國傳統圖案布製手提包中、重達7.1公斤海洛因，逮獲運毒集團成員呂坤明、王培勳及原定代收包裹的袁男，桃園地檢依毒品罪起訴。(記者陳恩惠／翻攝)

檢警調查，運毒集團主嫌綽號小綠的陳佑寧，因毒品案遭通緝偷渡潛逃至泰國躲藏，並自國外遠端遙控在台運毒集團成員呂、王姓等從事走私，陳今年3月聯繫呂坤明聘僱袁姓男子做為收取國際毒郵包的收貨人，由袁男提供身分資料、電話及辦理進口快遞貨物實名認證後，約定毒包裹入境且由呂等人順利取走，袁男將可獲取50至80萬元報酬，雙方談妥後，陳男於4月4日自寮國交寄1箱寮國傳統圖案布製手提包，並將第一級毒品海洛因分散夾藏於各手提包內。

詎料，包裹運送過程中，袁男反悔向呂、陳表明不願擔任收貨人，陳於是改聘雇王培勳代袁收貨，呂除了以1500元收購袁的手機門號，交給王使用，以便接聽包裹到貨後的派送通知，也允諾順利取貨後，王可獲取10萬元報酬；檢警接獲線報，4月8日下午毒包裹運抵我國，並經財政部關務署台北關人員會同桃市刑大偵一隊查緝人員共同開驗，確認包裹內夾藏有海洛因毒品。

毒品通緝犯陳佑寧自國外遠端遙控走私進口毒品，桃市刑警大隊據報，今年4月10日會同...
毒品通緝犯陳佑寧自國外遠端遙控走私進口毒品，桃市刑警大隊據報，今年4月10日會同海關攔截這批夾藏在寮國傳統圖案布製手提包中、重達7.1公斤海洛因，逮獲運毒集團成員呂坤明、王培勳及原定代收包裹的袁男，桃園地檢依毒品罪起訴。(記者陳恩惠／翻攝)

警方偽裝成送貨員於4月10日下午去電聯絡送貨時，王男要求將貨品由袁男的住處改送至陳男承租、他所住的桃園區大有路社區管理室，經王與管理室警衛確認是王的包裹後，當晚同步於新北市鶯歌區、桃園市桃園區和平路及力行路分別將王、呂及袁拘提到案，並查扣23包、淨重7.102.36公克純度85.54％的海洛因；搜捕過程中，綽號猴子的王培勳躲至民宅屋頂，自4樓欲竄逃至3樓之際摔斷腳，仍遭警方圍捕到案。

至於運毒集團主嫌陳佑寧於今年8月18日，由於企圖以「汽車傳動軸」夾藏毒品走私來台，經刑事局國際科循線，透過台泰警方合作，當日上午由泰國警方攻堅，陸續查獲陳男等6男1女到案，並從汽車傳動軸內起獲市價逾億的14公斤大麻與600克安非他命毒品，桃檢已分案偵辦。

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