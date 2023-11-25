環抱指導過女大生親臉舔耳 大學男教授自認有曖昧栽了

台南地院認為，楊男明知女方對他並無男女感情，仍在未獲得女方同意下，環抱女方，親吻舔咬其臉頰、耳朵、脖子等身體敏感處，認他犯強制猥褻罪處10月。示意圖。(取材自ingimage)

楊姓大學教授去年10月間南下參加學術研討會，遭曾指導過且已畢業女學生指控，乘機自身後環抱，「我會怕」她嚇到不敢動，仍親吻舔咬其臉頰、耳朵等身體敏感處而提告，楊辯稱在親密、曖昧自然而然發生的，不被法官所接受，認他犯強制猥褻罪處10月，可上訴。

據調查，該校召開性平會調查楊遭投訴相關案件，現已遭解聘。檢警調查，女方曾是社團指導學生，畢業後仍持續協助楊教學及文書出版工作相關事宜，且知悉女方與同性穩定交往數年。

去年10月間，楊主動邀約已離職女方見面及用餐，隨後楊以先至民宿 寄放行李為由，邀她陪同前往下榻民宿。楊先為女方按摩肩頸，並以身體貼近其耳部聞精油味道，明知女方仍處於與同性伴侶分手情傷，對楊並無男女情愫，詢問「我可以抱你嗎」，未待其回答，隨即從後方兩手環抱女方，親吻舔咬其臉頰、耳朵、脖子等身體敏感處，「我會怕」她扭動身體掙扎，楊仍持續動作未立刻停止，見她反抗動作趨大才停止動作。

楊雖坦承知道女方前有多年同性伴侶，案發日在民宿內有從後方抱住女方，並親她的臉頰，但否認有何強制猥褻犯行。

他辯稱，要抱之前有先問女方「我可以抱你嗎」，女方雖然沒有回答，但因為那段時間跟女方對話中，他用比較親密性跟曖昧性的用語。當天有送女方手鍊的時候，女方也撒嬌的要他幫她戴上，又跟他到一個空間，所以他認為兩人有發展的可能，這一切的動作都是在親密曖昧自然而然發生的狀況。

女方說，楊說要幫她按摩，剛開始都很正常，後來他就突然說他很喜歡這個味道，湊到她耳邊吸嗅，她嚇到閃躲，楊就停止。

她表示，他要抱之前有問說「可以抱你嗎」，她沒有回答，他手就抱過來，環抱著她靠很近的說「這樣可以嗎」，一開始問的時候她是僵硬的，嚇到不敢動，開始親她且有進一步動作的時候，她才回過神來，說「我不要、我會怕」，楊還是親吻舔咬她的臉頰、耳朵，她開始掙扎，一直閃躲。

台南地院指出，依雙方對話截圖，見面前對話互動良好，楊原對其情緒、心理狀況極為關心，但下午見面後，楊僅於當晚傳送工作指示訊息，並無一般友儕間詢問是否平安返家此類日常關心，互動明顯冷淡。

楊既知悉女方多年交往對象為同性、對於異性肢體親密接受度較低，若欲對女方擁抱、親吻動作，更應確認其意願，楊在根本未獲得女方明確同意以前即擁抱、未詢問即逕自親吻。

台南地院審酌，楊原為女方尊重的師長，並曾擔任其助理，罔顧女方對他長期信任，明知女方仍陷於前段感情情傷中，且對男性肢體親密接受度較低，對他並無男女感情，仍在未獲得女方明確同意狀況下，即從後方兩手環抱女方，且不顧女方表示會怕並扭動身體掙扎，仍親吻舔咬其臉頰、耳朵、脖子等身體敏感處，欠缺對女性身體自主權及性自主決定權尊重，更造成女方精神上衝擊及痛苦。