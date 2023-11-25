我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

環抱指導過女大生親臉舔耳 大學男教授自認有曖昧栽了

記者邵心杰／台南25日電
台南地院認為，楊男明知女方對他並無男女感情，仍在未獲得女方同意下，環抱女方，親吻舔咬其臉頰、耳朵、脖子等身體敏感處，認他犯強制猥褻罪處10月。示意圖。(取材自ingimage)
台南地院認為，楊男明知女方對他並無男女感情，仍在未獲得女方同意下，環抱女方，親吻舔咬其臉頰、耳朵、脖子等身體敏感處，認他犯強制猥褻罪處10月。示意圖。(取材自ingimage)

楊姓大學教授去年10月間南下參加學術研討會，遭曾指導過且已畢業女學生指控，乘機自身後環抱，「我會怕」她嚇到不敢動，仍親吻舔咬其臉頰、耳朵等身體敏感處而提告，楊辯稱在親密、曖昧自然而然發生的，不被法官所接受，認他犯強制猥褻罪處10月，可上訴。

據調查，該校召開性平會調查楊遭投訴相關案件，現已遭解聘。檢警調查，女方曾是社團指導學生，畢業後仍持續協助楊教學及文書出版工作相關事宜，且知悉女方與同性穩定交往數年。

去年10月間，楊主動邀約已離職女方見面及用餐，隨後楊以先至民宿寄放行李為由，邀她陪同前往下榻民宿。楊先為女方按摩肩頸，並以身體貼近其耳部聞精油味道，明知女方仍處於與同性伴侶分手情傷，對楊並無男女情愫，詢問「我可以抱你嗎」，未待其回答，隨即從後方兩手環抱女方，親吻舔咬其臉頰、耳朵、脖子等身體敏感處，「我會怕」她扭動身體掙扎，楊仍持續動作未立刻停止，見她反抗動作趨大才停止動作。

楊雖坦承知道女方前有多年同性伴侶，案發日在民宿內有從後方抱住女方，並親她的臉頰，但否認有何強制猥褻犯行。

他辯稱，要抱之前有先問女方「我可以抱你嗎」，女方雖然沒有回答，但因為那段時間跟女方對話中，他用比較親密性跟曖昧性的用語。當天有送女方手鍊的時候，女方也撒嬌的要他幫她戴上，又跟他到一個空間，所以他認為兩人有發展的可能，這一切的動作都是在親密曖昧自然而然發生的狀況。

女方說，楊說要幫她按摩，剛開始都很正常，後來他就突然說他很喜歡這個味道，湊到她耳邊吸嗅，她嚇到閃躲，楊就停止。

她表示，他要抱之前有問說「可以抱你嗎」，她沒有回答，他手就抱過來，環抱著她靠很近的說「這樣可以嗎」，一開始問的時候她是僵硬的，嚇到不敢動，開始親她且有進一步動作的時候，她才回過神來，說「我不要、我會怕」，楊還是親吻舔咬她的臉頰、耳朵，她開始掙扎，一直閃躲。

台南地院指出，依雙方對話截圖，見面前對話互動良好，楊原對其情緒、心理狀況極為關心，但下午見面後，楊僅於當晚傳送工作指示訊息，並無一般友儕間詢問是否平安返家此類日常關心，互動明顯冷淡。

楊既知悉女方多年交往對象為同性、對於異性肢體親密接受度較低，若欲對女方擁抱、親吻動作，更應確認其意願，楊在根本未獲得女方明確同意以前即擁抱、未詢問即逕自親吻。

台南地院審酌，楊原為女方尊重的師長，並曾擔任其助理，罔顧女方對他長期信任，明知女方仍陷於前段感情情傷中，且對男性肢體親密接受度較低，對他並無男女感情，仍在未獲得女方明確同意狀況下，即從後方兩手環抱女方，且不顧女方表示會怕並扭動身體掙扎，仍親吻舔咬其臉頰、耳朵、脖子等身體敏感處，欠缺對女性身體自主權及性自主決定權尊重，更造成女方精神上衝擊及痛苦。

民宿

上一則

代領上億國際毒郵包可獲80萬台幣報酬 男取貨前突反悔自首

下一則

前上尉淪共諜20年 收買軍官判坐牢12年半

延伸閱讀

19世紀俄文學珍本圖書館中遭竊 立陶宛總統籲嚴懲

19世紀俄文學珍本圖書館中遭竊 立陶宛總統籲嚴懲
安徽女孩發現媽媽珍藏她20年生日的報紙 感動哭：母愛太細膩

安徽女孩發現媽媽珍藏她20年生日的報紙 感動哭：母愛太細膩
樹華教育基金會 28年助學1.6萬貧生

樹華教育基金會 28年助學1.6萬貧生
北藝大等大學美術館相繼開幕 考驗永續經營

北藝大等大學美術館相繼開幕 考驗永續經營

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手人選。(本報資料照片)

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

2023-11-23 20:22

超人氣

更多 >
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨