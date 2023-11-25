前上尉淪共諜20年 收買軍官判坐牢12年半

向德恩（右）在邵維強（左）利誘下，不僅每月收取中共提供的4萬元內應費，還穿著軍服簽下有辱軍魂的「投降承諾書」。（記者張議晨／翻攝）

陸軍步兵訓練指揮部前上校主任向德恩，被上尉退伍的旅行業者邵維強吸收，邵勸向要「讓習大大那邊認同」，因而穿軍服簽署「投降承諾書」。法院調查，邵淪為共諜20年，福建高等法院金門分院依違反國安法等罪判邵12年6月徒刑，案件上訴三審，最高法院駁回定讞，近日發監。

邵維強曾任金門縣安全旅行社負責人，當過地方記者，2002年起替中共 發展組織，他受廈門市人民政府第四辦公室指示，負責引介現役軍人供中共接觸吸收。

邵維強雇用向德恩尤姓前妻擔任旅行社員工，兩人因此結識，2018年邵知悉向有意退伍，假意關心勸向繼續留營，還說可以透過人脈助他升遷。

邵維強以「中共人民解放軍 南京軍區司令向守志」應是向德恩叔公為由，透過廈門第四辦公室「康主任」致贈「向守志回憶錄」和「長白山印章」，藉此拉攏向與中共官員接觸，以利行賄。

邵維強告訴向德恩，「早一點讓習大大那邊認同」、「你有什麼困難、有什麼想法，都可以告訴我，工作上、財務上等等，他們都安排好了」。2020年初，向前往邵的旅行社，穿著國軍服簽下「投降承諾書」宣誓效忠中共；同年9月向調任陸軍步兵訓練指揮部後，檢調搜索其住處、辦公室，向坦承有收賄。