帳戶賣給詐團淪為共犯 二寶媽須賠被害人1299萬元

高雄地方法院判二寶媽得賠償傅男遭詐的1299萬元。(本報資料照片)

徐姓女子因缺錢將銀行帳戶交給詐騙集團 ，詐團鎖定傅姓男子騙走台幣1299萬元(約41萬1951美元)，事後警方掃蕩該集團，徐女被依共同犯詐欺 取財罪判刑2年2月；傅男另向徐女索賠，法院判徐女得賠償傅男遭詐的1299萬元。

檢警調查，徐女擔任詐團「取款車手」，還一併將銀行帳戶交給詐團使用，為賺取其他收入，徐女還擔任「收簿手」向蔡姓男子收購銀行帳戶。

2019年底，詐騙集團鎖定傅姓男子行騙，以「假檢警」和「假投資 」手法，騙傅男匯錢；傅男短短3個月內匯款多次，共匯1299萬元至徐女及徐女收購的蔡男帳戶，錢都被詐團車手提領一空。

警方獲報陸續逮捕徐女及詐團車手、取簿手及幹部等人；案件經法院審理，徐女詐騙傅男部分涉犯3人以上共同詐欺取財罪，法院考量她有兩名小孩，曾在百貨專櫃上班，判刑2年2月；傅男不甘積蓄遭騙光，提告向徐女索賠1299萬元。

高雄地方法院民事庭審理時，徐女喊冤，稱她沒有拿到這筆錢，當時是詐團以3萬元騙走她的存摺，她願意用3萬元跟傅男和解，其他金額不願賠償。

但法官依檢方偵查卷宗及筆錄資料，認定傅男損失1299萬元確實是匯入徐女帳戶，傅男對徐女有未定給付期限的金錢債權，綜合事證後判徐女得全額賠償。可上訴。