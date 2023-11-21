高市資源回收廠技工勾結廠商 偷磅10年撈2.6億

資源回收車載運廢棄物進高市南區資源回收廠，都須先經過地磅，黃姓電腦業者竄改程式，讓業者「偷磅」獲利，10年海撈2.6億。(圖：高雄市環保局提供)

高雄市環保局南區資源回收廠洪姓、張姓技工，涉勾結廢棄物清運業者，透過黃姓電腦廠商竄改地磅程式，讓合作業者進廠時「偷磅」，估計10年獲利2.6億元(台幣，下同，約825萬8426美元)；檢方起訴23人，高雄地方法院認為10人涉案情節輕微判緩刑，其餘依圖利、詐欺 等罪，判3年4月至13年徒刑。可上訴。

其中黃姓電腦廠商被認定籌畫整案，判13年，量刑最重，檢廉搜索時，在黃家廁所天花板搜出20條5兩重金條；張男則被查出曾以1800萬元現金一次購入11條1公斤重金條，部分現金購買鑽石金飾，判刑11年6月；月薪僅3萬元的洪姓技工，出入以進口名車代步，收藏多支名表，依圖利罪判刑12年。

檢廉調查，黃男利用保養南區資源回收廠地磅系統機會，撰寫「作弊程式」植入系統，有合作清運車輛「過磅」，系統即會自動扣除噸數，每次至少偷磅6至7公噸，獲利數千至數萬元。

黃男「偷磅」後來被張姓技工發現，黃乾脆邀張男入夥，張再找洪姓技工同事，兩人成為黃男內應，掩護黃男更新作弊程式，讓系統中合作廠商不定期更新名單。

張男2014年離職，認為過磅系統根本沒人注意，與妻子成立廢棄物清理公司，並拉攏同行入夥，在洪男每月輪值時出車「偷磅」，該作弊系統還能記錄車次、時間，便於集團拆帳。

前年10月，環保局主管到地磅站查核，發現有清運車滿載磅數顯示卻異常，查覺有鬼，才揪出集團舞弊；檢廉偵辦時，發現除南區資收廠外，彰化溪州資收廠也被黃男植入作弊程式，以同樣方式偷磅獲利。

檢廉以環保局每公噸廢棄物處理費計算，估計集團犯案10年，偷磅獲利至少2.6億，洪姓技工每月可分10萬報酬，其餘由張男、黃男等人按比例分配報酬。

其中10人主動繳回犯罪所得，獲判緩刑，另扣除已拍賣 扣押物外，13名被告另宣告沒收1.89億元犯罪所得。