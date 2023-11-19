我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

川菜躍升中國第1大菜系 80後最愛：魚香肉絲我可以吃3碗飯

體驗飛行傘 安全扣環脫落 她高空墜地身亡

記者王燕華／花蓮19日電
花蓮包括新城、萬榮、豐濱等鄉，都有飛行傘運動。示意圖，與當事人無關。(本報資料照片)
花蓮包括新城、萬榮、豐濱等鄉，都有飛行傘運動。示意圖，與當事人無關。(本報資料照片)

27歲蕭姓女子昨天上午與男友到花蓮縣豐濱鄉體驗飛行傘，蕭女與葉姓教練兩人一傘，但不明原因，蕭女身上的安全扣環脫落，從10公尺高空墜落台11線37公里往西產業道路上，墜地後傷勢嚴重送醫不治，全案正由警方調查中。

據了解，蕭姓女子家住嘉義縣，昨上午與李姓男友一同到豐濱鄉磯崎村體驗飛行傘，蕭女由葉姓教練帶飛，在高空中卻因不明原因，安全扣環脫落，蕭女從高空墜地，因衝擊力道猛烈，當場臟器外露，王姓業者通知救護人員到場，送往花蓮慈濟醫院豐濱分院，急救後仍告不治。

王姓業者表示，當時兩人已起飛，可能是調整座帶時扣環鬆脫，教練發現立刻向山邊閃避，但來不及挽救，蕭女就掉下去，剛好掉在產業道路上，造成不幸。

王姓業者指出，載客一定都會做好完善措施，究竟為何安全扣環會鬆脫，警方已在調查，可能起飛後，調整座帶時，不小心把安全扣環弄鬆脫，當時距地面約10公尺高，帶飛的教練發現，馬上就向山邊閃避，可惜還來不及完成，只差幾秒鐘，安全扣環鬆脫，人就掉到下方的產業道路。

業者說，在豐濱鄉磯崎村經營已經6年，該名教練已有30多年的飛行經驗，持有合格證照，本身資格沒有問題，起飛場也是體育署合法在案的場地，體育署每年都會前來稽查傘具，今年8月才剛稽核過關，也都有幫乘客辦理保險，蕭女的父母已趕到花蓮處理，會與家屬面談後續事宜。

縣府教育處表示，根據「無動力飛行運動及其經營管理辦法 」規定，業者必須向縣府提出經營許可申請，始得營業，但清查，該業者並未提出申請。教育處已要求業者停止營業配合調查，並請來專家學者組成調查小組，今天到場調查。

教育 保險

上一則

台大擬設政經學院 7企業支持 遭疑侵犯大學自治

下一則

許文龍18年前退休感言 仍是兩岸進行式

延伸閱讀

姊妹市新竹代表團訪庫比蒂諾 交換學生畫作

姊妹市新竹代表團訪庫比蒂諾 交換學生畫作
肉類曝曬數小時 衛生局清理非法熱狗攤

肉類曝曬數小時 衛生局清理非法熱狗攤
金山人語／做生意按章辦事 勿存僥倖

金山人語／做生意按章辦事 勿存僥倖
洛城新語／做生意按章辦事 勿存僥倖

洛城新語／做生意按章辦事 勿存僥倖

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。(圖：國民黨提供)

藍白合協商2.5小時「達成6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

2023-11-14 23:44
台灣2024總統大選，跨政黨組成的「藍白合」是否成局18日揭曉。（本報系資料照片）

藍白合破局？傳侯營要求「讓6%」柯營專家拒簽名

2023-11-17 20:01
圖為曼谷一個主要的購物區，示意圖，與新聞無關。(美聯社)

曼谷旅館離奇身亡47歲台男 身分曝光

2023-11-16 13:24
民眾黨總統參選人柯文哲答應藍白合之後，在內部會議哽咽落淚。（取材自柯文哲臉書）

解讀柯文哲的眼淚 游盈隆：他嚴重失算 已明白結果

2023-11-17 19:13

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生
SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸
「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題
習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足

習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足