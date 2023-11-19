體驗飛行傘 安全扣環脫落 她高空墜地身亡

花蓮包括新城、萬榮、豐濱等鄉，都有飛行傘運動。示意圖，與當事人無關。(本報資料照片)

27歲蕭姓女子昨天上午與男友到花蓮縣豐濱鄉體驗飛行傘，蕭女與葉姓教練兩人一傘，但不明原因，蕭女身上的安全扣環脫落，從10公尺高空墜落台11線37公里往西產業道路上，墜地後傷勢嚴重送醫不治，全案正由警方調查中。

據了解，蕭姓女子家住嘉義縣，昨上午與李姓男友一同到豐濱鄉磯崎村體驗飛行傘，蕭女由葉姓教練帶飛，在高空中卻因不明原因，安全扣環脫落，蕭女從高空墜地，因衝擊力道猛烈，當場臟器外露，王姓業者通知救護人員到場，送往花蓮慈濟醫院豐濱分院，急救後仍告不治。

王姓業者表示，當時兩人已起飛，可能是調整座帶時扣環鬆脫，教練發現立刻向山邊閃避，但來不及挽救，蕭女就掉下去，剛好掉在產業道路上，造成不幸。

王姓業者指出，載客一定都會做好完善措施，究竟為何安全扣環會鬆脫，警方已在調查，可能起飛後，調整座帶時，不小心把安全扣環弄鬆脫，當時距地面約10公尺高，帶飛的教練發現，馬上就向山邊閃避，可惜還來不及完成，只差幾秒鐘，安全扣環鬆脫，人就掉到下方的產業道路。

業者說，在豐濱鄉磯崎村經營已經6年，該名教練已有30多年的飛行經驗，持有合格證照，本身資格沒有問題，起飛場也是體育署合法在案的場地，體育署每年都會前來稽查傘具，今年8月才剛稽核過關，也都有幫乘客辦理保險 ，蕭女的父母已趕到花蓮處理，會與家屬面談後續事宜。

縣府教育 處表示，根據「無動力飛行運動及其經營管理辦法 」規定，業者必須向縣府提出經營許可申請，始得營業，但清查，該業者並未提出申請。教育處已要求業者停止營業配合調查，並請來專家學者組成調查小組，今天到場調查。