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女師性侵男童產子 疑10多年前曾自述愛上班上男生

記者朱冠諭／桃園17日電
律師指出，民法規定，若女老師提出請求認領之訴，要求高中生認領，經ＤＮＡ確認，高中生被判認領的機率相對高。示意圖，非新聞當事人。(記者林伯東／攝影)
律師指出，民法規定，若女老師提出請求認領之訴，要求高中生認領，經ＤＮＡ確認，高中生被判認領的機率相對高。示意圖，非新聞當事人。(記者林伯東／攝影)

40多歲徐姓女子在桃園某國小擔任導師時，涉嫌利用早自習、午休等時間九度性侵小六男童，還懷孕生子，遭重判17年半。女老師雖已遭解聘，且終身不得任教，但網路PTT瘋傳，早在10多年前，一位同名同姓的徐姓女老師就曾發文自述愛上班上男學生，引發譁然，桃園市教育局昨表示，正查證中，不排除擴大調查。

徐女是被害男童的國小五、六年級班級導師，2020年2月25日開學日，徐女將男學童叫到休息室，強迫發生性關係，此後更每月發生一次。

據了解，徐女未婚，曾在桃園、新北市逾八所學校任職，平常在校教學表現正常，學生和同事沒發現異狀，事件曝光令校內師生震驚。

事發時因男學生年紀小，面對老師示愛，從一開始的抗拒轉為接受，甚至將老師當作女友；但徐女後來反控是遭男童性侵，男童身心狀況受影響，經心理諮商才穩定，如今他已經是高一生，正常上學中。

據悉，男學生已與徐女切斷聯繫，男學生父母除了打刑事訴訟，也考慮找律師向徐女求償，希望事件趕快落幕。

徐女性侵小六學童產子。據了解，這名孩子現由徐女和家人照顧，桃園市社會局表示，徐女雖有犯罪情事，但孩子未受到不當對待，政府機關無權剝奪親權。

若徐女入獄，小孩將由誰扶養？律師呂俊杰說，因高中生未認領，不是法律上父親，不須負擔扶養責任，小孩請求扶養則依民法扶養義務順位來請求。

性侵 教育局 刑事訴訟

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