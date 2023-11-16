女師性侵小6男童9次還生子 重判徒刑17年半

徐女在桃市某國小擔任班導，卻在寒假開學後第一天性侵男學生至少9次，徐女甚至還懷孕生子，桃園地院審結，依2個對未滿14歲男子強制性交、7個對未滿14歲男子性交等罪，重判徒刑17年6月，可上訴。(記者陳恩惠／攝影)

40多歲在桃園市某國小任教的徐姓女子，3年前寒假過後開學第一天，利用當6年級班導機會，對班上一名未滿14歲男童下毒手，才上第2節電腦課便將男童叫去教學準備室，以違反對方意願硬上，之後無論是早自習、課堂間或是午休時間，男童陸續遭到毒手，直到放暑假前至少9次，導師甚至懷孕生子，桃園地院日前審結，依兩個對未滿14歲男子強制性交、7個對未滿14歲男子性交等罪，重判徒刑17年6月，可上訴。

判決指出，徐姓女子是被害男童的國小5、6年級班級導師，明知男童未滿14歲，竟於2020年2月25日寒假開學第一天的上午9時40分至10時20分正在上電腦課時，將男童叫到班級教室內的教學準備室（亦稱休息室），無視男童拒絕、違反男童意願強行發生性關係。

同年3月2日上午10時35分至11時15分的音樂課期間，男童再度被叫到班級教室內的教學準備室與徐女發生性關係；同年4月9日中午12時40分至下午1時20分許午休時間，徐女在休息室內二度無視男童拒絕、違反對方意願強行發生性行為；同年5月13日上午11時25分至中午12時05分上課期間、同年6月23日中午12時40分至下午1時20分午休時間，持續將男童叫到休息室發生性行為。

另外，徐女自2020年2月25日對男童下手後，之後的某兩天上午8時至8時50分的早自習時間，先後於班級教室樓上的廁所內，對男童口交、撫摸男童生殖器外，另於某兩天中午12時40分至下午1時20分許的午休時間，在休息室內，對男童口交，還撫摸男童的生殖器，對男童進行性行為4次。男學生2020年9月升上國中後，被父親發現和國小女導師過從甚密，報警才揪出犯行。

法院審理時，徐女坦承是男童班級導師，但她否認有對未滿14歲男子強制性交、對未滿14歲男子性交的犯行，竟以「我只有跟男童發生過性行為1次，而且那次是他強迫我的，而我也是在那次懷孕的，男童說的9次都是子虛烏有」來辯稱，甚至供稱108學年度第一學期期末，跟男童算是有交往，當時男童有給她承諾，同時表示「希望我當他的女朋友，他會稱呼我老婆」。

男童證稱，他記得第一次遭老師性侵 時，是2020年寒假結束後的開學第一天，當時是六年級下學期，老師用Messenger傳訊息要我第一節下課去小房間，大約是9時40分時，電腦老師轉達徐老師有事要跟他談，要他留下，之後他進入休息室後，就被要求脫褲子，當時他內心有一點抗拒，但不敢表達，於是按指示脫褲子，老師脫完裙子與內褲躺在地上，指導他如何進行性行為。

另有同學證稱，這名男同學常常中午休息時間被老師叫進休息室，有時候是單獨，有時候會和其他同學一起去，不知道什麼原因被叫進去，老師會比較關心他，後來幾乎看到他每天都被叫進去休息室。

法官審酌，被告身為班級導師，本應盡為人師表義務，竟為滿足自己性慾，對自己班級學生強制性交，對男童性自主決定權未予尊重，僅因一時無法克制己身情慾，罔顧男童年幼而與他性交，對男童身心健全及人格發展均生不良影響，更可能造成家長對學校教育不信任，對學校、教師的期待與信賴關係造成嚴重打擊，考量犯後否認態度，迄今仍未達成和解，量處17年6月徒刑。

桃園市教育局 表示，2020年9月接獲通報立即將徐師停職並啟動調查，經性平會查證認情節嚴重達終身不得聘任程度，立即解聘，並登載於不適任教育人員系統，終身不得任教。