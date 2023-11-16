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台破獲史上最大宗安毒走私 1.2公噸藏在垃圾中

台灣新聞組／台北16日電
販毒集團以貨輪走私毒品來台，刑事局攔車搜出安非他命1.2公噸，為台灣歷來查獲最大量安毒走私。(記者廖炳棋／翻攝)
販毒集團以貨輪走私毒品來台，刑事局攔車搜出安非他命1.2公噸，為台灣歷來查獲最大量安毒走私。(記者廖炳棋／翻攝)

販毒集團從越南以貨輪走私安非他命，停靠高雄港時利用丟垃圾不必通過安檢的漏洞，夾藏安非他命送上貨車，刑事局攔車搜出價值台幣21億元(約6565萬美元)的1.2公噸安非他命，查獲葉姓男子等8人依毒品罪移送，法院裁定羈押禁見，為台灣歷來破獲最大量安毒走私。

台昨大動作公布緝毒成果，近期卻接連有網紅涉毒。新北市刑警大隊上周查獲網紅Joeman、蕾拉及湯宇夫妻持有大麻，昨又查獲台虎精釀啤酒創辦人44歲吳祖倫持有大麻，從他台北市住處客廳紅酒櫃抽屜搜出大麻菸油及大麻花共230公克、迷幻蘑菇及2級毒品西洛西賓成分巧克力3包。

吳稱，2012年在美國首次吸食，近一年多因小孩剛出生已未吸食，大麻是朋友提供，但未透露朋友身分。警方採尿送驗，詢後依毒品罪移送，檢方訊後請回。

警方調查，販毒集團從越南海運毒品，海上轉交喀麥隆籍貨輪「飛燕號」，今年8月7日停靠高雄港丟棄垃圾及補給民生物資，丟垃圾不必經海關安檢，犯嫌從貨船將安非他命藏進垃圾，卸運到接應的貨車。

刑事局今年2月接獲線報指將有毒品走私進高雄港，警方在貨輪停靠當天攔截貨車，從滿車垃圾底部搜出安非他命1.2公噸及119公斤Ｋ他命，逮捕負責陸地運毒68歲葉姓男子、運毒司機柯姓男子及共犯鄭姓男子；搜索飛燕號查獲負責海上運毒柯姓男子、共犯陳姓男子及印尼籍一名船長、一名船員，再循線拘提金主李姓男子。警懷疑毒品來自東南亞金三角。

台虎精釀啤酒創辦人吳祖倫被查獲持有大麻，警方依毒品罪移送，檢方請回。(記者杜建重...
台虎精釀啤酒創辦人吳祖倫被查獲持有大麻，警方依毒品罪移送，檢方請回。(記者杜建重／攝影)

毒品 大麻 越南

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