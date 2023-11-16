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三寶爸打死40天老么 兩子安置後...驚見老二也受虐

記者張議晨／高雄16日電
林姓男子涉嫌虐死出生剛滿40天的老么，社會局安置剩餘兩子後，在老二身上也發現受虐傷痕。(示意圖。記者林伯東／攝影)
林姓男子涉嫌虐死出生剛滿40天的老么，社會局安置剩餘兩子後，在老二身上也發現受虐傷痕。(示意圖。記者林伯東／攝影)

高雄21歲林姓三寶爸去年7月因不滿被岳父碎念，把出生滿40天的兒子當成「出氣包」，痛毆男嬰致死，林被檢方聲押獲准，二審重判11年；當時高雄市社會局介入安置另兩名幼童，意外發現1歲二兒子肋骨曾多處骨折，醫院診斷後，發現老二剛出生滿3個月就受虐，檢方偵結，今依家暴傷害罪嫌將林男起訴。

林男年紀輕輕就和吳女結婚，夫妻倆育有3子，但林男工作不穩定，剛失業又背小額貸款，加上住在岳父家，常常因經濟狀況與岳父爭吵。

去年7月16日凌晨1點多，吳女起床要幫剛出生的小兒子餵奶，發現男嬰喝不下配方奶，撫摸他的身體發現全身冰冷，怎麼叫都沒有反應，夫妻倆緊急通報消防局，救護人員抵達大寮區林男住處時，發現男嬰已無呼吸心跳，送往高雄長庚醫院急救。

院方發現男嬰體重過輕，脖子疑有勒痕、臀部瘀青，懷疑受虐，緊急通報檢警、社會局調查，至於男嬰，經急救7天後宣告不治。

起初林男都否認施虐，但檢方聲押獲准後，林男才改口有將男嬰當成「出氣包」。此案法院審理後，一審重判12年，上訴二審後，法官認為林男曾透過書信向妻子懺悔，「也對不起小孩，小孩也是一個生命，我不應該把他的未來奪走」從輕改判11年。

當時林男虐死40天幼子後，因夫妻倆經濟狀況不佳，社會局緊急安置另外2名幼子，但社工在1歲大的二兒子身上發現不明傷痕，去年8月帶二兒子就診，診斷發現身上肋骨多處骨折，且已形成「骨痂」，懷疑林男在老二出生剛滿3個月，就動手施暴。

檢警調查時，林男起初否認施虐，稱是睡覺時不小心壓傷老二；直到今年10月偵查庭又改口，坦承前年9月間，在老二出生滿3個月時，有從後方環抱老二，當時聽到「喀」一聲，可能力道沒控制好，造成老二肋骨骨折，但真的是意外，並不是故意施虐。

但檢方不採信林男證詞，根據醫院診斷報告等內容，認定林男是故意傷害幼子，偵結依傷害罪嫌起訴，並建請法官依兒童及少年福利法加重其刑。

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