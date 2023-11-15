不滿考績差 警胯下插仙女棒惡搞 離職仍記過

彰化縣和美警分局黃姓警員穿制服用瓦斯爐點菸，臀部插著點燃的仙女棒，搞笑起舞。(翻攝自記者爆料網)

彰化縣和美分局一名黃姓警員不滿考績被打丙，今年11月22日將離職，結束9年從警生涯，網路卻流傳他穿制服胯下插著點燃的仙女棒手舞足蹈等脫序行為。和美分局長廖志明說，黃姓警員行已為違反警紀，即便將離職仍予懲處，記大過一處分；至於他所批判的大霞派出所女所長林詩舫，警局認為善盡職責，不受處分。

影片中，黃姓警員穿著制服唱ＫＴＶ、喝酒、在路邊手舞足蹈、在辦公室泡茶瓦斯爐點煙、屁股塞仙女棒跳舞等畫面，脫序行徑讓人以為在看搞笑片，也讓民眾看傻眼，

黃姓警員還在臉書 貼文稱「人生只有一回，不做等著後悔」，感謝賞他「餅」（丙）吃的現任所長，讓他真正下定決心開創自己的事業。貼文最後附註，影片是現任所長所拍，要連帶處分就處分所長吧。

和美警分局長廖志明說，這名員警平日表現不佳，被分局列為考核對象，經了解，影片拍攝時已是多年前，而員警考績曾被所長打「丙」，可能懷恨在心，才會流出影片並惡搞所長。

和美分局長廖志明說，黃姓警員平時考核不佳、工作態度消極，列為分局汰除對象，黃員在辭職前，刻意將個人從警期間所拍攝的影片剪輯，經分局檢視影片內容，發現該員勤務中著制服參加飲宴唱歌、在駐地抽煙、對民眾有不雅行為、有不當嘻鬧等汙衊警察形象舉止，破壞職場倫理及民眾對警察的信賴，已嚴重影響警譽。

廖志明說， 為維護警察之形象及紀律，經分局主動查究，報請警察局從重記一大過處分，相關幹部已於平日嚴格考核、善盡監督責任。

彰化縣警局並翻出黃姓警員過去上新聞的「黑歷史」，包括「三峽分局插角派出所角員警養13缸魚龜挨罵鬥長官」、「狂養烏龜不理長官規勸 員警摔門並檢舉副所長酒駕」、「離譜警給錢拚嘉獎 叫少年買菸讓他抓」等。

針對黃姓警員批判的女所長林詩舫，廖志明說，她已善盡考核責任，去年將表現不佳的黃姓警員打丙等，因此沒有違失，警方不會處分。