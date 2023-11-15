我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

被爆上酒店摸爆乳妹 民進黨發言人提告

記者蔡晉宇、張睿廷／台北15日電
民進黨發言人張志豪被指控曾上酒店。(本報資料照片)
民進黨發言人張志豪被指控曾上酒店。(本報資料照片)

民進黨「花酒案」風波連環爆，繼上周組織部前主任林正鴻被踢爆曾上酒店行為不檢點後，新黨立委參選人游智彬昨天到民進黨中央黨部前再度指控，民進黨新聞部主任、發言人張志豪也曾上酒店、摸爆乳妹，且還有限制級的照片。

游智彬說，張志豪競選新北市議員時，帶著妻子哭哭啼啼，沒想到卻是「人前好丈夫，人後老婆哭」、「上台發言，下台發情」。游還出示一張張志豪穿著西裝外套的照片，身旁有兩位爆乳辣妹，並質疑在昏黃的燈光下，「張志豪的手放在哪裡？限制級的照片要不要公告出來？」

張志豪回應表示，游智彬指控的內容不是事實，游出示的照片是他十多年前未婚時，參與朋友慶生聚會，在場的女性也是朋友之一。張志豪指出，游智彬為了個人選舉所為之不實指控，傷害他的聲譽及形象，要求立刻道歉，民進黨大選律師團也已蒐證並完成提告。張志豪要求游智彬舉出他的踰矩行為，包括所有人事時地物，若有，他立刻請辭；沒有的話，請游智彬退選。

張志豪的妻子也透過臉書發聲表示相信張志豪；她所認識的張志豪，是尊重女性、愛家庭的新好男人，過多的影射都是涉及誹謗，有本事就拿出真正的證據。

游智彬另指出，張志豪出入風月場所，已經比「現代陳世美」還要惡劣，前晚甚至還找上他的樁腳想要用錢收買，直至半夜12時還用微信疲勞轟炸，難道民進黨主席賴清德所帶領的團隊，就是可以用錢收買一切？張志豪則回應，究竟誰指使、誰收買，應說清楚人事時地物，如果連這些都交代不清楚，游智彬就該退選。

國民黨立委游毓蘭批評，民進黨上酒家已經變成組織文化，行政院副院長鄭文燦以及陸委會副主委梁文傑早年皆是如此，他們也不會因為被爆料而有所收斂。

國民黨立委李德維表示，事出必有因，民進黨過去如何宣導女權、兩性平權，但所做所為都背道而馳；幹部如果出現這樣不堪醜聞，代表執政黨腐敗腐化，對台灣政治發展會是負面的。

民進黨 國民黨 微信

上一則

新聞評論／一場選民驅動的選舉 藍白勿蹧蹋

下一則

郭台銘可以選了 是否登記參選？「要與柯文哲談」

延伸閱讀

邱太三：綠若勝選 陸客來台不樂觀

邱太三：綠若勝選 陸客來台不樂觀
民進黨發言人也被爆上酒店 游智彬：上台發言 下台發情

民進黨發言人也被爆上酒店 游智彬：上台發言 下台發情
柯辦暫不回應侯友宜 綠稱霧裡看花

柯辦暫不回應侯友宜 綠稱霧裡看花
柯辦主任周榆修民進黨籍 藍質疑破壞合作

柯辦主任周榆修民進黨籍 藍質疑破壞合作

熱門新聞

台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

2023-11-08 21:47
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

2023-11-09 18:19
紀念國民黨總理誕辰158周年暨慶祝建黨129周年，親民黨主席宋楚瑜（中）昨天前往國父紀念館向總理銅像獻花致敬。記者許正宏／攝影

宋批朱 8年搞這樣藍還要跟別人合 對得起國父嗎

2023-11-12 15:10
前總統馬英九拋出盡快進行以「全民調」方式決定總統候選人組合的呼籲，高雄市前市長韓國瑜也在臉書表示，他個人高度支持與贊同。（本報系資料照片）

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

2023-11-10 05:46
台灣空軍樂山長程預警雷達，能360度監偵3600公里範圍。(圖/台國防部青年日報)

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

2023-11-09 08:49
藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。(圖：國民黨提供)

藍白合協商2.5小時「達成6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

2023-11-14 23:44

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機