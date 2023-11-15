被爆上酒店摸爆乳妹 民進黨發言人提告

民進黨發言人張志豪被指控曾上酒店。(本報資料照片)

民進黨 「花酒案」風波連環爆，繼上周組織部前主任林正鴻被踢爆曾上酒店行為不檢點後，新黨立委參選人游智彬昨天到民進黨中央黨部前再度指控，民進黨新聞部主任、發言人張志豪也曾上酒店、摸爆乳妹，且還有限制級的照片。

游智彬說，張志豪競選新北市議員時，帶著妻子哭哭啼啼，沒想到卻是「人前好丈夫，人後老婆哭」、「上台發言，下台發情」。游還出示一張張志豪穿著西裝外套的照片，身旁有兩位爆乳辣妹，並質疑在昏黃的燈光下，「張志豪的手放在哪裡？限制級的照片要不要公告出來？」

張志豪回應表示，游智彬指控的內容不是事實，游出示的照片是他十多年前未婚時，參與朋友慶生聚會，在場的女性也是朋友之一。張志豪指出，游智彬為了個人選舉所為之不實指控，傷害他的聲譽及形象，要求立刻道歉，民進黨大選律師團也已蒐證並完成提告。張志豪要求游智彬舉出他的踰矩行為，包括所有人事時地物，若有，他立刻請辭；沒有的話，請游智彬退選。

張志豪的妻子也透過臉書發聲表示相信張志豪；她所認識的張志豪，是尊重女性、愛家庭的新好男人，過多的影射都是涉及誹謗，有本事就拿出真正的證據。

游智彬另指出，張志豪出入風月場所，已經比「現代陳世美」還要惡劣，前晚甚至還找上他的樁腳想要用錢收買，直至半夜12時還用微信 疲勞轟炸，難道民進黨主席賴清德所帶領的團隊，就是可以用錢收買一切？張志豪則回應，究竟誰指使、誰收買，應說清楚人事時地物，如果連這些都交代不清楚，游智彬就該退選。

國民黨 立委游毓蘭批評，民進黨上酒家已經變成組織文化，行政院副院長鄭文燦以及陸委會副主委梁文傑早年皆是如此，他們也不會因為被爆料而有所收斂。

國民黨立委李德維表示，事出必有因，民進黨過去如何宣導女權、兩性平權，但所做所為都背道而馳；幹部如果出現這樣不堪醜聞，代表執政黨腐敗腐化，對台灣政治發展會是負面的。