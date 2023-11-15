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台女在日本開車撞到母女 女嬰困車底不治

編譯高詣軒／台北15日電
日本千葉縣街道資料照片，與新聞事件無關。（路透）
日本千葉縣街道資料照片，與新聞事件無關。（路透）

日本「千葉日報」報導，日本千葉縣13日晚間傳有一名62歲台籍婦女駕駛廂型車時，不慎撞上步行於斑馬線的一對母女，導致女嬰喪生、母親腿部受傷。報導引述當地警消指出，被撞女嬰一度困在廂型車下。

據報導，肇事女駕駛名為詹喻茹，事件發生於當地晚間5時35分左右，詹女駕車在千葉縣四街道市的和良比地區一處丁字路口右轉時，撞上一名抱著1歲女嬰的26歲母親。警方獲報到場後，依駕駛汽車死傷行為處罰法逮捕詹女。

四街道市消防單位指出，有接獲通報稱女嬰被困在廂型車下方；女嬰雖經救出，但傷勢嚴重，送醫後仍不治。

根據調查結果，詹女自稱無職。她被捕後承認開車撞上這對母女。被撞女嬰送醫後不治，警方也將其罪嫌從過失傷害轉為過失致死。

日本千葉縣13日晚間發生1死1重傷車禍，綜合日媒報導，一名26歲女子抱著1歲女兒綠燈時走在斑馬線上，卻遭台籍女駕駛衝撞，女嬰送醫不治、女子重傷，肇事者辯稱天色黑沒看到，日本警方依涉嫌過失致死送辦。新聞傳回台灣，網諷「讓世界看見台灣」。

近來提倡路權運動的網紅「Cheap」，也在臉書分享該則新聞。他表示，超可怕，「在台灣就A柱的鍋了」。駕駛經過路口，不管有沒有行人、來車，一定要減速慢行。

網友表示，「很多人還會怪A柱，明明可以探頭避開A柱，卻讓頭死死貼在椅背上，然後出事再來怪A柱」、「在台灣千錯萬錯都不是駕駛的錯，都是設計、死角的問題」、「把台灣搶快習慣帶去日本」、「明明就沒在看，硬要說太黑」、「記得上次台灣交通部還說小孩太小要抱著過馬路比較安全」、「讓世界看見台灣」。

針對日媒旋即公布肇事駕駛者的名字和身分，Cheap表示，「姓名馬上被公布了，國情不同」。網友表示，「法治國家跟人治國家的分別」、「台灣的法律有問題，保護加害人」、「台灣真的詭異，加害者要馬賽克什麼」、「台灣真的很愛保護加害人」、「台灣最講究犯罪者的人權了」。

網紅Cheap（中）曾發起快閃活動，訴求還路於民、終結行人地獄。(本報資料照片)
網紅Cheap（中）曾發起快閃活動，訴求還路於民、終結行人地獄。(本報資料照片)

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