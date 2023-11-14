男子自稱大陸萬通集團富二代 詐房東1700萬

男子自稱大陸萬通第二代，與姑姑、祖母共謀演戲裝闊，詐騙黃姓女房東台幣1700萬元遭台北地檢署起訴。(本報資料照片)

25歲馮姓男子去年向黃姓女房東租屋，自稱是大陸知名地產業者萬通集團第二代，假裝出手闊綽，再以雇請保鑣、至南部祭拜友人、缺錢周轉等藉口，陸續向黃女借台幣1700萬元(約52萬6976美元)，還為了躲債佯裝遭人毆打住院，找姑姑和祖母聯手演戲騙黃女。台北地檢署查出馮男一家根本與萬通馮家無關，昨依詐欺 、偽造文書罪起訴馮男和姑姑、祖母3人。

萬通集團為1991年由馮侖創辦，資產快速增長資產，1999年與深圳萬科的王石等聯合成立中國首家房地產 策略聯盟機構中城房網，兩年後馮侖獲得「十大最具人氣企業家」稱號，被譽為「地產思想家」。

去年2月間，馮男向黃女租屋，自稱是萬通集團第二代、馮侖的姪子，黃女見馮男一口氣以現金付清押金，出手大方，信以為真。之後馮男藉口家裡要求他在台聘請保鑣，及到南部祭拜好友、缺錢治裝為由，開始向黃女借款。

馮男另以投資 公司為幌向黃女借款台幣300萬元，不久又自稱被仇家打進醫院，還找來姑姑、祖母一起演戲，佯稱馮男傷重手術需休養，力阻黃女探病。

事後，馮男繼續在黃女面前表現出自己人身安全受到威脅，又向黃女借錢支付手術費、醫藥費，及出院後打算購買防彈衣防身費用。

馮男出院後又說遇上家族爭產，急需台幣300萬元律師費打官司，黃女才驚覺不對，前後已遭馮男騙走上千萬元，憤而提告。

檢方查出，馮男家族與大陸馮侖毫無瓜葛，聲稱遭仇家兩度打傷，也均無住院紀錄，認定他涉嫌詐欺、偽造文書，他的姑姑、祖母視為共犯一併起訴。