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花蓮民宅火警 18歲高中生回火場找手機求救受困亡

記者王思慧／花蓮13日電
花蓮吉安鄉12日凌晨發生民宅火警，延燒八戶，18歲江姓高中生受困火場死亡。（圖：民眾提供）
花蓮吉安鄉12日凌晨發生民宅火警，延燒八戶，18歲江姓高中生受困火場死亡。（圖：民眾提供）

花蓮吉安鄉一棟三層樓民宅昨天凌晨發生火警，延燒八戶，18歲江姓高中生逃生時折返，疑為了回房拿手機報案，最後受困二樓，命喪火海。消防局提醒，火災發生時，千萬不要重返火場拿物品。

警、消調查，起火點疑為江家，三代同堂，18歲江男就讀花蓮高中三年級，平常跟父母、祖父母同住，個性乖巧，母親這幾天去大陸參加親戚婚禮不在，56歲父親為花蓮退休警察。

花蓮縣消防局昨凌晨零時許獲報火警，趕到時83歲阿公和阿嬤已順利從一樓後門逃生；江父與25歲女兒往屋頂逃，江姓高中生本來和父姊一起逃生，疑擔心三人受困屋頂沒人知道，又跑回房間拿手機報案，結果被困火場，雖打通電話求救，但通話到一半就斷訊。

消防員趕到時火勢已十分猛烈，延燒八戶，約30分鐘後控制火勢，搜救發現江姓高中生倒臥在二樓通往陽台通道，已無生命跡象，陽台鐵窗上鎖，可能阻斷逃生路喪生。

鄰居說，當時聞到燒焦味，出外查看發現江家一樓車庫起火，急敲門喊人逃命，江家阿公、阿嬤從後門逃出後，哭喊孫子還在裡面。

消防局調查，火場燃燒約450平方公尺，起火點疑在一樓，起火原因不排除是電氣或蚊香之類遺留火種引燃，待火調鑑定釐清。

消防局說，濃煙往上竄會遮蔽通道，人若吸入過多濃煙可能昏迷甚至死亡，逃往屋頂只要關上門阻隔濃煙，確保自身安全，就有機會等到救援，千萬不要重返火場拿取物品。

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