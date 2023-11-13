我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

黑幫開刺青店當堂口 吸收少女凌虐迫賣淫

記者李奕昕、黃子騰／台北13日電
竹聯幫弘仁會三峽分會長陳姓男子經營刺青店，涉拘禁失學少女脅迫性交易，刑事局拘提陳等12人。(記者李奕昕／翻攝)
竹聯幫弘仁會三峽分會長陳姓男子經營刺青店，涉拘禁失學少女脅迫性交易，刑事局拘提陳等12人。(記者李奕昕／翻攝)

竹聯幫弘仁會三峽分會長陳皓恩經營刺青店，涉拘禁國中女學生脅迫性交易，毆打、電擊或以菸蒂、鎮暴槍凌虐，並強拍裸照，有被害人數度輕生。新北地檢署指揮刑事局拘提12人，清查至少三名少女被害，依兒童及少年性剝削防制條例等罪送辦，新北地院裁定陳等五人羈押禁見。

警方調查，29歲陳皓恩原為四海幫海富堂堂主，曾被查獲販毒及拘禁提供詐團人頭帳戶者，今年轉為竹聯幫弘仁會三峽分會長，在新北三峽區開刺青店當堂口，吸收前往刺青男子、少年為小弟，5月起透過21歲簡姓小弟以刺青打折或免費留宿吸收少女性交易。

陳等人在臉書、IG、網路論壇及包養網站登廣告，用IG及微信聯繫男客，少女由小弟接送或自行前往汽車旅館「開房間」，收費多上繳堂口。

三名就讀國中的14、15歲少女，每天接客二至三次，不從或逃跑被抓回，會遭拘禁在刺青店，被徒手或持棍棒、熱熔膠條毆打，電擊棒電擊、菸蒂燙及射擊BB彈或玻璃彈，並強拍裸照。三女被救出後由社工安置，其中一女曾數度輕生，泣訴「快瘋了」、「人生怎麼辦」。

另一名小弟欲脫離幫會被強索50萬元台幣（約1.55萬美元）「封口費」，今年7月接到另名小弟聯繫稱「大哥不在意了」，回刺青店卻遭拘禁毆打、開山刀砍傷右大腿，逼簽50萬元台幣本票。

刑事局與新北警方接獲檢舉，本月9日搜索拘提陳等12人，查扣犯嫌手機發現有一名少女及小弟被凌虐影片。陳稱僅提供場地，都是小弟所為，但小弟多稱受他指使。

微信 臉書

上一則

碩士吸麻販毒畢業交接學弟 代購種子種植被查獲

下一則

年長者孤獨轉向網路視訊尋求慰藉 成性影像勒索肥羊

延伸閱讀

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判
新州11歲少女遭霸凌輕生 母親告學校未能保護學生

新州11歲少女遭霸凌輕生 母親告學校未能保護學生
台男拍15歲小女友性愛片 無緣丈人還被打 怒告要求重判

台男拍15歲小女友性愛片 無緣丈人還被打 怒告要求重判
無證客悲歌…墨國17歲少女偷渡 被「嚮導」性侵致重傷

無證客悲歌…墨國17歲少女偷渡 被「嚮導」性侵致重傷

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

2023-11-08 21:47
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

2023-11-09 18:19
前總統馬英九拋出盡快進行以「全民調」方式決定總統候選人組合的呼籲，高雄市前市長韓國瑜也在臉書表示，他個人高度支持與贊同。（本報系資料照片）

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

2023-11-10 05:46
台灣空軍樂山長程預警雷達，能360度監偵3600公里範圍。(圖/台國防部青年日報)

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

2023-11-09 08:49
民進黨組織部主任林正鴻被質疑白天抗中保台、晚上酒家坐台，10日請辭獲准。（圖：游智彬提供）

賴清德輔選大將穿黨服喝花酒 熱吻、摟妹舊照曝光閃辭

2023-11-11 01:29

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」