黑幫開刺青店當堂口 吸收少女凌虐迫賣淫

竹聯幫弘仁會三峽分會長陳姓男子經營刺青店，涉拘禁失學少女脅迫性交易，刑事局拘提陳等12人。(記者李奕昕／翻攝)

竹聯幫弘仁會三峽分會長陳皓恩經營刺青店，涉拘禁國中女學生脅迫性交易，毆打、電擊或以菸蒂、鎮暴槍凌虐，並強拍裸照，有被害人數度輕生。新北地檢署指揮刑事局拘提12人，清查至少三名少女被害，依兒童及少年性剝削防制條例等罪送辦，新北地院裁定陳等五人羈押禁見。

警方調查，29歲陳皓恩原為四海幫海富堂堂主，曾被查獲販毒及拘禁提供詐團人頭帳戶者，今年轉為竹聯幫弘仁會三峽分會長，在新北三峽區開刺青店當堂口，吸收前往刺青男子、少年為小弟，5月起透過21歲簡姓小弟以刺青打折或免費留宿吸收少女性交易。

陳等人在臉書 、IG、網路論壇及包養網站登廣告，用IG及微信 聯繫男客，少女由小弟接送或自行前往汽車旅館「開房間」，收費多上繳堂口。

三名就讀國中的14、15歲少女，每天接客二至三次，不從或逃跑被抓回，會遭拘禁在刺青店，被徒手或持棍棒、熱熔膠條毆打，電擊棒電擊、菸蒂燙及射擊BB彈或玻璃彈，並強拍裸照。三女被救出後由社工安置，其中一女曾數度輕生，泣訴「快瘋了」、「人生怎麼辦」。

另一名小弟欲脫離幫會被強索50萬元台幣（約1.55萬美元）「封口費」，今年7月接到另名小弟聯繫稱「大哥不在意了」，回刺青店卻遭拘禁毆打、開山刀砍傷右大腿，逼簽50萬元台幣本票。

刑事局與新北警方接獲檢舉，本月9日搜索拘提陳等12人，查扣犯嫌手機發現有一名少女及小弟被凌虐影片。陳稱僅提供場地，都是小弟所為，但小弟多稱受他指使。