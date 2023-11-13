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年長者孤獨轉向網路視訊尋求慰藉 成性影像勒索肥羊

記者沈能元／台北13日電
衛福部分析性影像申訴案件，被偷拍型態以「視訊裸聊」為主，對方側錄加以威脅。一名78歲阿公裸聊被偷拍，創下目前受理年紀最高齡的紀錄。圖非新聞當事人。（記者葉信菉／攝影）
衛福部分析性影像申訴案件，被偷拍型態以「視訊裸聊」為主，對方側錄加以威脅。一名78歲阿公裸聊被偷拍，創下目前受理年紀最高齡的紀錄。圖非新聞當事人。（記者葉信菉／攝影）

以往社會較關注未成年性影像議題，但隨著台灣2025年即進入超高齡社會，林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘提醒，年長者性議題也應關注，背後原因可能涉及「孤獨」，長者在需要陪伴的情緒下，轉向網路視訊、通訊軟體尋求慰藉，但隨後引發詐騙、勒索等事件，卻難以收拾，建議長者使用手機、電腦網路時提高警覺。

過去衛福部處理性影像申訴案件時，最高齡者是一名74歲婦人，如今78歲阿公創下最高齡紀錄。這位阿公在「視訊裸聊」時遭側錄，私密影像被放在網路平台，再被要脅、勒索，並要求匯款贖回影片，否則公布影像，讓阿公無法面對晚輩。

對於「視訊裸聊」遭側錄而被威脅，且出現高齡被害者，嘉義大林慈濟醫院臨床心理中心主任陳可家表示，不論是哪個年齡層都有交朋友的渴望，想要經營感情生活是正常現象，但社會對單身、喪偶年長者的交友氛圍並不友善，讓長者轉向到去個人化、匿名的網路世界找尋陪伴，若缺乏保護，容易受騙上當。

別以為只有年輕人才上網視訊，「50至60歲族群熟悉網路、手機操作，又有經濟能力，才是詐騙集團目標對象。」陳可家表示，有些年長者遭詐騙後擔心丟臉，多不願報警，令人憂心這個族群被詐騙、勒索的黑數，可能更多，建議政府提供更多管道，協助長者適時求助，社會氛圍對於長者交友，也應給予更多的善意。

衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏說，高齡社會，銀髮族的身心健康、性健康，值得重視。高齡者對「性」也有渴望，也會感到孤獨，可能需要尋求第二春，卻常受到社會輿論壓力影響交友，而尋求網路交友。

「長者容易被詐騙，也可能是疾病所致。」李俊宏說，臨床收治一名長者，子女發現家中長輩常被詐騙騙錢，經檢查竟患有失智症前期，認知功能下降後，容易遭到詐騙。如果子女發現家中長輩有異常行為、詐諞機會變多，應懷疑患有失智症前期、輕度失智症，盡速就醫。

李俊宏表示，社會、家人應鼓勵長者多外出參與社交生活，增加人際互動、交換訊息，也建立社交網絡、親密關係，降低在家獨處的時間，比較不容易被騙，心理上也能獲得支持。

性影像犯罪案飆增。資料來源／衛福部保護服務司 製表／沈能元
性影像犯罪案飆增。資料來源／衛福部保護服務司 製表／沈能元

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