三重派出所遭圍 二重所長是內鬼 2所長均記過調職

新北市三重派出所遭包圍滋事，警方意外查出二重派出所長助攻主嫌包圍派出所。(記者林昭彰／翻攝)

翁姓男子與妻子、兒子4日晚上率眾包圍新北市三重派出所，翁姓父子一度強闖所被所長喝令解散。分局內部調查幹部有無失職，意外查出二重派出所長陳子杰助攻翁男包圍派出所。三重警分局昨公布懲處，三重所長黃心廉未當機立斷強勢執法，二重所長陳子杰與滋事分子不當接觸、知情不報，各記過一次調離現職。

警方調查，50歲翁男曾在三重地區跟地方角頭混過，多年前因老大被捕入獄，幫眾被迫解散，翁只好遷移他地「發展」，近年才又搬回三重居住。翁男回來仍在三重天台一帶活動，與時任大同所長陳子杰認識。

4日凌晨3時許，翁男酒醉與王姓妻子在三重正義北路28巷口咆哮拉扯，驚擾住戶報警，三重警獲報趕抵，翁男不理勸阻，反出手打傷員警。

員警廖人豪見同僚被打上前壓制翁男，王女對廖男飆罵「這是我們家務事」，要廖男放手，警方依法帶翁男返回派出所保護管束，當天清晨5時許，翁男酒醒由家人責付帶回。

翁男返家認為警方執法過當，截錄友人在場拍到廖男畫面，傳簡訊詢問陳子杰「指認」，詢問黃心廉好不好處理。

當晚9時許，翁男兒子找來11人，陪同父親包圍三重派出所，還將印有員警的頭像等傳單向天拋撒，在派出所外面飆罵髒話、大喊要「廖人豪出來面對」，翁姓父子一度率眾衝進派出所，最後黃心廉喝令群眾當場解散。

警方指出，三重派出所長回報內容偏誤不實，嚴重違反報告紀律，處置過程又未當機立斷強勢執法，記過一次調整職務。二重派出所所長與滋事分子不當接觸、違反警察人員與特定對象接觸交往規定及報告紀律，記過一次調整職務。