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88會館案外案 洗錢教父涂誠文潛逃 檢聲押逾5人獲准

記者張宏業／台北12日電
「八八會館」專案小組全面清查金流，檢方日前對睿森銀樓發動大規模搜索。(記者曾原信／攝影)
「八八會館」專案小組全面清查金流，檢方日前對睿森銀樓發動大規模搜索。(記者曾原信／攝影)

檢調偵辦「八八會館」案有重大進展。「八八會館」負責人郭哲敏從泰國押返收押後，專案小組全面清查金流，查出有「洗錢教父」稱號的睿森銀樓負責人涂誠文，利用銀樓作為掩護，透過虛擬貨幣交易所協助博弈、電詐集團洗錢，甚至包括im.B吸金款，金額逾百億（台幣，下同），檢警日前發動大規模搜索，但涂誠文竟事先聞風逃亡，檢方依洗錢等罪聲押超過至少五人獲准，布下天羅地網追緝涂誠文。

涂誠文（綽號小涂、37歲）與警界、台灣重量級黑幫往來複雜，在睿森銀樓地下室設有高級招待所，不少高階警官曾在此出入，八八會館案爆發初期，高檢署曾對此銀樓進行調查。而此次搜索行動相當保密，但涂誠文卻能事前精準掌握消息落跑，是否有司法人員當內鬼通風報信？檢方清查中。

據調查，郭哲敏與涂誠文是洗錢的合作夥伴，兩人身家都超過百億元，雙方都擁有國際級的「金流事業體」，專門處理台灣與東南亞之間的博弈等地下匯兌，郭哲敏被羈押後，專案小組鎖定涂誠文金流進行地毯式清查，這次偵辦涂誠文洗錢案，約談對象向有數十人，被羈押的關鍵人士為知名虛擬貨幣交易所「幣竟公司」女負責人張于庭、幽默科技董事長徐輊軒。

專案小組清查，2020自2023年間，涂誠文透過幽默科技找遊戲橘子等公司購買點數，金額近百億元，接著在網路上把點數賣給境外的香港公司，如此可藉「出口」名義向國稅局申請退稅，四年內詐領公帑三億元，雖然犯罪手法細緻，但早被國稅局及調查局盯上，全案尚有其他犯罪蒐證中，檢警將追查涂誠文有無用其他手法詐領稅金。

2019年，台北市信義區發生一起當街強盜3000萬元重大刑案，被害的黃姓富商就是涂誠文，台北地檢署偵辦時，發現這筆錢是地下匯兌案外案，依違反銀行法起訴涂誠文，法院一審判決無罪，高院二審逆轉改判5年徒刑，全案上訴三審發回，更一審審理期間，承審法官認為涂誠文財力雄厚，有相當理由足認其有逃亡之虞，裁定限制出境。

虛擬貨幣 國稅局 東南亞

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