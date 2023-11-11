大巨蛋免費票秒殺 網上喊價4黃牛送辦

遠雄及棒協舉辦「HOME RUN台北大巨蛋預備賽」，免費門票卻被黃牛拿到網路販售，北市刑大火速約談4名賣票黃牛送辦。(記者廖炳棋/翻攝)

台北大巨蛋將於11月18日舉辦萬人測試賽，昨中午12時開放民眾到拓元售票系統免費索票，1萬3000席座位瞬間秒殺，不料隨後網路竟出現黃牛票，1票要價上千、甚至上萬元台幣，台北市長蔣萬安憤怒表示，希望全民抵制這樣的惡劣行為；台北市刑大昨火速追查4名販售黃牛票的男子到案，詢後依社維法函送法院簡易庭裁罰。

「Home Run台北大巨蛋預備賽」18日由亞錦賽中華培訓隊對上U23世界盃 中華培訓隊，不少民眾昨一早就坐在電腦前準備好開搶，上萬張門票卻瞬間秒殺，還有人哀號「2秒全部售完怎麼回事？」遠雄說，12時開放，瞬間湧入超過4萬人，不到2分鐘即索取完畢。

民眾黨北市議員陳宥丞說，實測不到30秒就顯示無空位，但轉眼間網路馬上有社團開始販售黃牛票。國民黨 台北市議員鍾沛君也提到，接獲陳情，有民眾遇到黃牛，前一刻說800元，下秒漲價還喊到1000元，還有賣家稱手上有40幾張票，顯然是職業黃牛。她也質疑，免費票券要怎麼罰？有無亡羊補牢作法，如增開測試賽、採取實名制等？

體育局主秘陳良輝回應，警方已成立網蒐小組，積極查緝追查。另會研議議員提議。蔣萬安指出，即刻要求市警局追查，依法嚴辦，也嚴正譴責這些不肖人士利用機會販售黃牛票的惡劣行徑，希望全民抵制。

北市刑大昨查獲林姓男子（25歲）、陳姓男子（32歲）、周姓男子（38歲）及吳姓男子（27歲）在臉書 販售大巨蛋預備賽黃牛票，每張票開價1000元至5000元不等，4人都是一般上班族，想要賺外快，拿到票後就在網路轉賣。

儘管四人都聲稱還未賣出門票，但警方仍將調查他們之前是否已有黃牛行為，也將擴大追查有無其他黃牛。

警方指出，運動賽事未納入文化創意產業發展法範圍，且這4人非以「不正方法」搶票，以社維法送辦，可處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。

遠雄指出，此測試活動觀眾皆「免費索票」，請勿購買來路不行有價票券，有權取消違反規定訂單座位，如有情節嚴重狀況將採法律途徑，擁有該門票者也將無法入場。