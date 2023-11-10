我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣轎車STOP不停車 被巴士攔腰撞飛14傷

財長葉倫當面警告中國副總理「支援俄羅斯 後果嚴重」

台男撫摸酒醉女胸部 被告竟辯「幫忙拿胸罩」

記者王長鼎 ／新北即時報導
示意圖。（取材自Ingimage）
示意圖。（取材自Ingimage）

台灣一名劉姓男子兩年前至新北市友人住處參加派對聚會、飲酒，幾杯黃湯下肚，眾人東倒西歪，劉見一名年輕女子「Amy」因酒醉倒臥客廳沙發起色心，伸手撫摸女子臉及胸部，被參加聚會另名女子撞見，劉男連忙離開逃走。受害女子事後提告，新北地院日前依乘機猥褻罪，判刑8月，可上訴。

判決指出，绰號「小新」劉姓男子（36歲）於2021年10月24日晚上8時許，前往新北市三重區三和路友人陳姓男子租屋處參加周日派對，共8名男女一起聚會、飲酒及聊天，幾杯黃湯下肚，眾人東倒西歪，劉男見一名年輕女子「Amy」因不勝酒力，酒醉倒臥客廳沙發上，竟起色心，伸手撫摸女子臉及胸部，被參加聚會黃姓女子撞見，出聲詢問「你在幹嘛！」劉男聞聲連忙起身離開該處。

「Amy」隔天接到黃女以手機通訊軟體詢問情況還好嗎，才知遭劉男乘機揩油，怒報警提告。劉男到案後，矢口否認犯行，惟警方在受害女子提供當天所穿胸罩上採集生物跡證，經比對與劉男的DNA相符。

劉男辯稱，「Amy」離開前，有幫忙到房間拿胸罩，故在其胸罩上留下自己的DNA，強調並未觸碰過她，也沒有乘機猥褻；「Amy」則說，當天固然喝多了些，但印象中，不曾有脫下任何衣物。

劉男辯詞不為法官採信，且迄今仍未與受害女子達成和解，未見悔意，犯後態度不佳，日前乘機猥褻罪，判刑8月，仍可上訴。

DNA

上一則

網傳柯文哲飆粗話影片 發言人：沒東西好打 前柯幕僚：網軍出動護航

下一則

馬英九倡全民調 柯文哲：雙方幕僚應會開始作業

延伸閱讀

國宴魚台灣石斑 康寶食品促銷 永和超市推試吃

國宴魚台灣石斑 康寶食品促銷 永和超市推試吃
舊金山土狼民宅後院沙發打盹 一度拒絕離開

舊金山土狼民宅後院沙發打盹 一度拒絕離開
台男拍15歲小女友性愛片 無緣丈人還被打 怒告要求重判

台男拍15歲小女友性愛片 無緣丈人還被打 怒告要求重判
「Escape Halloween」 北美最瘋狂萬聖節派對 吸引數萬人潮

「Escape Halloween」 北美最瘋狂萬聖節派對 吸引數萬人潮

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

2023-11-08 21:47
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

2023-11-09 18:19
台灣空軍樂山長程預警雷達，能360度監偵3600公里範圍。(圖/台國防部青年日報)

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

2023-11-09 08:49
前總統馬英九拋出盡快進行以「全民調」方式決定總統候選人組合的呼籲，高雄市前市長韓國瑜也在臉書表示，他個人高度支持與贊同。（本報系資料照片）

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

2023-11-10 05:46
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)

說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍

2023-11-03 02:29

超人氣

更多 >
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據
番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳