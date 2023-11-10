台男撫摸酒醉女胸部 被告竟辯「幫忙拿胸罩」

示意圖。（取材自Ingimage）

台灣一名劉姓男子兩年前至新北市友人住處參加派對聚會、飲酒，幾杯黃湯下肚，眾人東倒西歪，劉見一名年輕女子「Amy」因酒醉倒臥客廳沙發起色心，伸手撫摸女子臉及胸部，被參加聚會另名女子撞見，劉男連忙離開逃走。受害女子事後提告，新北地院日前依乘機猥褻罪，判刑8月，可上訴。

判決指出，绰號「小新」劉姓男子（36歲）於2021年10月24日晚上8時許，前往新北市三重區三和路友人陳姓男子租屋處參加周日派對，共8名男女一起聚會、飲酒及聊天，幾杯黃湯下肚，眾人東倒西歪，劉男見一名年輕女子「Amy」因不勝酒力，酒醉倒臥客廳沙發上，竟起色心，伸手撫摸女子臉及胸部，被參加聚會黃姓女子撞見，出聲詢問「你在幹嘛！」劉男聞聲連忙起身離開該處。

「Amy」隔天接到黃女以手機通訊軟體詢問情況還好嗎，才知遭劉男乘機揩油，怒報警提告。劉男到案後，矢口否認犯行，惟警方在受害女子提供當天所穿胸罩上採集生物跡證，經比對與劉男的DNA 相符。

劉男辯稱，「Amy」離開前，有幫忙到房間拿胸罩，故在其胸罩上留下自己的DNA，強調並未觸碰過她，也沒有乘機猥褻；「Amy」則說，當天固然喝多了些，但印象中，不曾有脫下任何衣物。

劉男辯詞不為法官採信，且迄今仍未與受害女子達成和解，未見悔意，犯後態度不佳，日前乘機猥褻罪，判刑8月，仍可上訴。