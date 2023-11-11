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幫助以色列帥將軍脫離戰爭？台北老婦險遭詐騙10萬台幣

記者廖炳棋／台北即時報導
以哈衝突激烈，詐騙也跟上時事，企圖騙走台北一名婦人的錢財。圖為一名以色列士兵4日在一輛戰車旁，示意圖，非新聞當事人。(路透)
以哈衝突激烈，詐騙也跟上時事，企圖騙走台北一名婦人的錢財。圖為一名以色列士兵4日在一輛戰車旁，示意圖，非新聞當事人。(路透)

台北市一名70多歲的賣菜老婦人，被一名自稱是以色列將軍的網友加為Line好友，在對方甜言蜜語下陷入黃昏之戀，上個月將軍聲稱以哈戰事激烈，受困戰事中，但又想到台灣相會，因此拜託老婦拿出10萬元(台幣，下同，約3065美元)助他脫困；老婦在路邊賣菜時，講手機向親友調錢，木柵派出所兩名員警巡邏，路過老婦身旁聽到匯款關鍵字，立即停下關心，戳破是詐騙手法，阻止老婦被騙。

台北市文山一警分局木柵派出所警員孔淇翰、郭兆軒，上個月擔服10至13時的巡邏勤務，經過指南路一段時，忽然聽到路旁一名賣菜老婦人，講手機提到「匯款到國外」字眼，兩人警覺主動上前關懷詢問。

老婦人日前在Line，出現一名自稱是色列將軍的陌生男子加她好友，對方開始展開熱烈追求，每天早晚請安、噓寒問暖，還傳送英氣挺拔的自拍照給她；老婦人被這些花招迷亂，也沒有深究對方為何如此「精通中文」，就深陷愛情陷阱無法自拔。

上個月以色列遭哈瑪斯突襲，將軍開始向老婦人謊稱因以哈戰爭受困，將軍希望老婦能出錢幫他逃離困境，讓他能夠來台灣相會，但需要10萬元，才能使他脫離戰爭，老婦不疑有他，不管自己還在路邊賣菜，立即打電話尋求親友湊錢。

兩名員警不厭其煩、耐心解釋「假交友」的愛情詐騙手法，再找出類似案例，才讓老婦恍然大悟被騙，對警方相當感激。

台北市木柵派出所警員郭兆軒（圖左）、木柵派出所警員孔淇翰（圖右），巡邏時聽到關鍵...
台北市木柵派出所警員郭兆軒（圖左）、木柵派出所警員孔淇翰（圖右），巡邏時聽到關鍵字，戳破詐騙謊言，幫助賣菜老婦不被騙。(記者廖炳棋/翻攝)

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