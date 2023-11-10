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匯款138萬 點鈔少10萬 竟是被女行員踢到桌下

記者吳慧芬／高雄10日電
高雄郵局副局長張素貞出面道歉，表示將對誤踢10萬元台幣的女行員及其主管嚴加教育。(記者吳慧芬／翻攝)
高雄郵局副局長張素貞出面道歉，表示將對誤踢10萬元台幣的女行員及其主管嚴加教育。(記者吳慧芬／翻攝)

高雄市一名陳姓女子上月看中一輛中古特斯拉，捧著從其他銀行領出的138萬2000元(台幣，下同，約4萬2828美元)到鳳山某郵局匯款，女行員點鈔時還催「快下班了，先填匯款資料」，陳女專心填單，未注意點鈔，後女行員稱少10萬，陳女氣炸報警，警方調監視畫面，證實是女行員誤踢10萬元進桌下，今郵局出面公開道歉，表示這名女行員是菜鳥，將對她與其主管嚴加教育

警方指出，10月30日陳女報案，指當天稍早前到郵局匯款138萬2000元準備買特斯拉，匯款時，女行員說快下班了，要她先寫匯款單，女行員會幫忙點鈔。

陳女向警方表示，當時忙著寫匯款單，未注意點鈔，不料女行員點完鈔後，告訴她只有128萬2000元，少了10萬元；她反駁「不可能」，因錢是從其他銀行領出，原封不動帶到郵局匯款，但女行員仍堅持少10萬元，還拒絕她所提出的調閱監視影帶請求。

高雄郵局副局長張素貞今出面道歉，指此事為女行員疏失，她指，經調閱監視器影帶，女行員犯了多項錯誤，首先對50萬元以上款項，需在顧客面前，至少確綑數再清點，但女行員收下錢後，直接把錢拿到後方點鈔機清點，再轉身問顧客有沒有帶身分證時，腳不慎將掉落的一綑10萬元踢進桌子底下。

張素貞說，在監視器畫面裡，女行員踢到錢時，「是真的沒注意到有踢到什麼東西，看現場的反應是沒有」，而依規定，顧客若對錢有爭議時，是可調出監視畫面來釐清，但女行員與主管未予協助，相關疏失將會列入考核，也會再嚴加教育。

張素貞說，這名女行員是名菜鳥，剛請育嬰假回來上班，可能對該有的SOP流程不熟悉，應非是快到下班時間，急著下班才犯此錯誤。

張素貞說，事後，該局人員積極以電話聯繫陳女，並希望能登門道歉，但陳女拒絕表示「希望針對員工進行處理」，郵局主管已回函向陳女表示歉意。

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