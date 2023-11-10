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摻黃金葛汁 4女童下毒害同學 被求償百萬

記者陳宏睿、余采瀅／台中10日電
台中市某國小在今年4、5月間爆發女同學在男同學水壺內，摻入黃金葛汁事件，案發後女同學仍在座位底下留有一罐黃金葛汁，被師長發現。(圖：民眾提供)
台中市某國小在今年4、5月間爆發女同學在男同學水壺內，摻入黃金葛汁事件，案發後女同學仍在座位底下留有一罐黃金葛汁，被師長發現。(圖：民眾提供)

台中市某國小在今年4、5月間發生黃金葛下毒事件，4名女同學謀議在一名男同學的水壺摻入黃金葛汁，此案爆發後引發外界議論；被害男童母親表示，已向3名涉嫌下毒的女同學及其家長，提出台幣102萬元(約3萬1576美元)的損害賠償告訴，另外一名涉案女同學不提告的原因是「有認錯、道歉」。

被害男童母親說，黃金葛下毒事件其實有兩個時間點，分別是今年4月27日及5月4日，第一次有成功在兒子水壺內摻入黃金葛汁，第二次則是未遂，案發後她委由弟弟，向台中地院提出侵權損害告訴，針對其中涉案的3名女同學及其家長，求償台幣2萬元多元的醫藥費，以及台幣100萬元的精神慰撫金。

男童母親說，提出民事求償告訴後，家長間即耳語，「家屬鬧大此事是為錢」，不過事實上不是，她委由弟弟提告，僅單純為兒子求一個公道，因為當初涉嫌謀議摻黃金葛汁的有4名女同學，但僅向其中3位求償，主因是其中一位涉案女同學及家長有承認涉案，也向兒子與家屬認錯、道歉，「這是最重要的」。

男童母親說，校園暴力若演變成不定時炸彈，孩子處在險境中，無力求援，不但危害到孩童身心，將來到社會也會成為仇恨的延伸，今年5月10日家長們座談後，女同學企圖下毒的行為仍未因此停止，一連串的震撼教育中，家屬懇求校方能夠換地設想，協助解決校園霸凌的問題和暴力行為，家屬也會同時教導自己小孩，更加謹言慎行，時刻為他人著想，與人為善。

男童母親說，黃金葛事件的調查報告已經出爐，也確認女同學摻入黃金葛汁一事，希望涉案女同學與其家長，能夠出面「正式、誠懇」的道歉、認錯，而不是讓家屬感覺在利用性平案件拖時間，希望此事能夠盡早落幕。

一名涉案女同學的家長說，案發後基於保護12歲以下兒童立場，沒有在公開場合回覆、或私下接觸男童家屬，以避免事情複雜化或誤會加深。

她說，校方有幾度詢問男童家屬，參與修復式協商的意願，都有向校方表達，如有雙方信賴的場合，「非常願意再次鄭重為孩子的行為致歉」，讓各方孩子早日回歸正常作息。

校方說，雙方家長對於道歉的認知標準不同，事件發生以來學校也盡力想促成雙方和解，但仍未果，也無從干涉其結果。

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