江宏傑忍5個月提告 福原愛恐涉綁架罪關20年

江宏傑(左)4日對福原愛「刑事告發」。（取材自微博）

台日桌球金童玉江宏傑 和福原愛 離婚兩年多官司持續中，今年7月江宏傑在東京召開國際記者會，希望福原愛可以遵從法院判決，不過經過近5個月，福原愛至今未理；江宏傑對福原愛冷處理的態度似乎已失去耐心，日媒報導，江宏傑4日向對東京警視廳提出「刑事告發」，警方已展開調查，若福原愛持續置之不理，恐將面臨2年到20年的刑期。

江宏傑7月開記者會表示東京法院已經做出有利他的判決，要福原愛遵照結果，對此福原愛的律師前後發出3次聲明，反駁江宏傑的說法，而且持續冷處理；有知情人士透露，事隔5個月，江宏傑對福原愛冷處理的態度失去耐心，江宏傑提出刑事告訴。

日媒「週刊文春」報導，目前江宏傑的告訴狀已被受理，警視廳也展開調查當中。考慮福原愛一案會造成社會關注，警方以特別案件處理，以刑法第226條規定偵辦，如果福原愛沒有妥善解決，有可能會因綁架罪被逮捕。

福原愛面對「週刊文春」的求證，在電話中回應：「警視廳聯絡了我，我已經與律師討論，聽說沒有問題。」

此外，據中時新聞網報導，福原愛日前成立小紅書 帳號，還開心表示發布影片：「今天非常開心，我來小紅書了。這是我唯一的帳號，以後我會給大家分享我的生活，請多多關照，謝謝大家」，不僅氣色看起來頗佳，心情似乎也相當愉悅，一直以來行蹤成謎的她，也被貼文IP位置洩漏蹤跡，顯示她正在自己的家鄉日本。

另據台媒報導，這對台日桌球金童玉女一度相當恩愛，因福原愛爆不倫已婚男婚姻觸礁，跨國官司至今未平息，而持續神隱的福原愛，還一度傳移居新加坡。