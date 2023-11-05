國中學歷執業35年成名醫 2100萬所得一場空

彰化縣二林鎮知名梁姓牙醫今年7月被警方搜索，國中學歷的密醫身分隨之曝光，他坦承犯行，彰化地方法院依違反醫師法判處2年有期徒刑，緩刑5年，沒收行醫35年非法執業犯罪所得2100萬元（台幣，下同，約65.3萬美元）。可上訴。

判決書指出，68歲梁男國中畢業後當齒膜學徒，又學習洗牙、製造假牙，出師後自立門戶開業，為病人行安裝假牙、牙套、根管治療、洗牙和補牙，收費遠比一般牙醫診所低廉，例如安裝一至兩排假牙僅收費3至10萬元（約933美元至3110美元），平均每月收入5萬元（約1554美元）。

梁男自行為患者進行醫療行為長達35年，今年7月21日被警方查獲非法執業，並在他的鑲牙所查固定牙齒黏著劑、麻醉注射劑等藥物和醫療器械，及牙科治療椅、消毒箱等醫療設施，經周姓等多名患者證稱接受梁男安裝假牙、鑲牙。

法官審酌梁男任意破壞醫療制度，其惡性及對病患權益所生危害非輕，所為實屬不該，但考量他為了謀生，自行為患者醫療和非法執業期間不短的侵害法益程度，暨斟酌他自小習得治療牙齒、製作假牙即以此為業，婚後須扶養妻兒等生活狀況，因無前科紀錄且坦承犯行，依違反醫師法的非法執行醫療業務罪，判處梁男2年有期徒刑，緩刑5年，判決確定後的4年內繳交50萬元罰款，沒收犯罪所得2100萬元。