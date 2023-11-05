我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砍下外婆頭顱「提頭逃亡」 金山灣區24歲嫌逃2天落網

今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時

國中學歷執業35年成名醫 2100萬所得一場空

記者簡慧珍／台北5日電

彰化縣二林鎮知名梁姓牙醫今年7月被警方搜索，國中學歷的密醫身分隨之曝光，他坦承犯行，彰化地方法院依違反醫師法判處2年有期徒刑，緩刑5年，沒收行醫35年非法執業犯罪所得2100萬元（台幣，下同，約65.3萬美元）。可上訴。

判決書指出，68歲梁男國中畢業後當齒膜學徒，又學習洗牙、製造假牙，出師後自立門戶開業，為病人行安裝假牙、牙套、根管治療、洗牙和補牙，收費遠比一般牙醫診所低廉，例如安裝一至兩排假牙僅收費3至10萬元（約933美元至3110美元），平均每月收入5萬元（約1554美元）。

梁男自行為患者進行醫療行為長達35年，今年7月21日被警方查獲非法執業，並在他的鑲牙所查固定牙齒黏著劑、麻醉注射劑等藥物和醫療器械，及牙科治療椅、消毒箱等醫療設施，經周姓等多名患者證稱接受梁男安裝假牙、鑲牙。

法官審酌梁男任意破壞醫療制度，其惡性及對病患權益所生危害非輕，所為實屬不該，但考量他為了謀生，自行為患者醫療和非法執業期間不短的侵害法益程度，暨斟酌他自小習得治療牙齒、製作假牙即以此為業，婚後須扶養妻兒等生活狀況，因無前科紀錄且坦承犯行，依違反醫師法的非法執行醫療業務罪，判處梁男2年有期徒刑，緩刑5年，判決確定後的4年內繳交50萬元罰款，沒收犯罪所得2100萬元。

上一則

愛沙尼亞傳允台灣設代表處 台外交部：尚無共識

下一則

新聞評論／大埔案、龍科迫遷 看民進黨兩張臉

延伸閱讀

San Bruno 卓越牙科中心 由植牙專家沈維信牙醫博士主理

San Bruno 卓越牙科中心 由植牙專家沈維信牙醫博士主理
內州婦買藥幫女兒墮胎、埋屍 判2年監禁 不得緩刑

內州婦買藥幫女兒墮胎、埋屍 判2年監禁 不得緩刑
牙刷多久要換？ 牙醫教你注意這個地方

牙刷多久要換？ 牙醫教你注意這個地方
參與性販運 布碌崙華男被明州判3年緩刑

參與性販運 布碌崙華男被明州判3年緩刑

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14
中共稱徐蚌會戰為淮海戰役。（取材自新華網）

蔣中正日記／將領突圍前竟先發電報通知太太 氣煞老蔣

2023-10-31 20:13

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債
美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰

美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰