色男辦性愛挑戰賽 誆稱總獎金2500萬 分飾兩角連騙6女
新北市王姓男子去年底以網路交友軟體及通訊軟體散布「30天30次性愛挑戰賽」、「闖關總獎金2500萬元(台幣)」等訊息，誘騙6名女子誤以為有機會贏得高額獎金報名，王則一人分飾「比賽主辦人」及「關主」兩角，不僅騙色還詐財近60萬元台幣，新北地檢署日前依妨害性自主罪嫌起訴王男。
起訴指出，王男扮「空心大老倌」明知無力支付高額獎金，只為逞一己私慾，去年底以網路交友軟體及通訊軟體散布「30天30次性愛挑戰賽」、「闖關總獎金2500萬元」等訊息，報名費1萬元，誘騙6名女子誤以為有機會贏得高額獎金報名。
王男則一人分飾「比賽主辦人」及「關主」兩角，15分鐘內以口交方式，可讓「關主」讓射精即可獲得100萬至300萬元不等獎金，後來又提高獎金從1010萬元，不斷往上調高至1400萬元，最後更提高至2500萬元。
王男自去年底到今年9月初，先以主辦人身分共誘騙6名女子報名，王男再以關主身分，與參賽者發生性行為，甚至在今年7、8月間，誆騙一名年僅17歲少女出國至日本東京參賽，出國費用還是由被害少女先墊付。
檢警查出，王男不僅騙色還詐財近60萬元。受害女子事後發現根本領不到獎金，完全是一場騙人的比賽，報警提告。新北地檢署日前依妨害性自主罪之強制性交及詐欺取財罪嫌起訴王男。
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