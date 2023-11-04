我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

色男辦性愛挑戰賽 誆稱總獎金2500萬 分飾兩角連騙6女

記者王長鼎／台北4日電
王姓男子以網路交友軟體及通訊軟體散布「30天30次性愛挑戰賽」，誘騙6名女子誤以為有機會贏得高額獎金報名，此為示意圖。(取材自Ingimage)
王姓男子以網路交友軟體及通訊軟體散布「30天30次性愛挑戰賽」，誘騙6名女子誤以為有機會贏得高額獎金報名，此為示意圖。(取材自Ingimage)

新北市王姓男子去年底以網路交友軟體及通訊軟體散布「30天30次性愛挑戰賽」、「闖關總獎金2500萬元(台幣)」等訊息，誘騙6名女子誤以為有機會贏得高額獎金報名，王則一人分飾「比賽主辦人」及「關主」兩角，不僅騙色還詐財近60萬元台幣，新北地檢署日前依妨害性自主罪嫌起訴王男。

起訴指出，王男扮「空心大老倌」明知無力支付高額獎金，只為逞一己私慾，去年底以網路交友軟體及通訊軟體散布「30天30次性愛挑戰賽」、「闖關總獎金2500萬元」等訊息，報名費1萬元，誘騙6名女子誤以為有機會贏得高額獎金報名。

王男則一人分飾「比賽主辦人」及「關主」兩角，15分鐘內以口交方式，可讓「關主」讓射精即可獲得100萬至300萬元不等獎金，後來又提高獎金從1010萬元，不斷往上調高至1400萬元，最後更提高至2500萬元。

王男自去年底到今年9月初，先以主辦人身分共誘騙6名女子報名，王男再以關主身分，與參賽者發生性行為，甚至在今年7、8月間，誆騙一名年僅17歲少女出國至日本東京參賽，出國費用還是由被害少女先墊付。

檢警查出，王男不僅騙色還詐財近60萬元。受害女子事後發現根本領不到獎金，完全是一場騙人的比賽，報警提告。新北地檢署日前依妨害性自主罪之強制性交及詐欺取財罪嫌起訴王男。

詐欺 日本

上一則

「你當正的誰出錢？」傳柯文哲被王金平問僵

下一則

百年首見 國際返還台原住民遺骨 轉型正義里程碑

延伸閱讀

性愛挑戰賽獎金2500萬？台色男自導自演 連騙6女還詐財

性愛挑戰賽獎金2500萬？台色男自導自演 連騙6女還詐財
調教性愛 警察邊抓邊說有趣 「猥褻」不能無限擴張3男無罪確定

調教性愛 警察邊抓邊說有趣 「猥褻」不能無限擴張3男無罪確定
性愛激烈 大叔斷根 手術救「鳥」

性愛激烈 大叔斷根 手術救「鳥」
英警察成惡狼 佯裝少年性誘騙未成年女 超過200人受害、最小僅10歲

英警察成惡狼 佯裝少年性誘騙未成年女 超過200人受害、最小僅10歲

熱門新聞

甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14

超人氣

更多 >
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險