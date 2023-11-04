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男邀女模上摩鐵外拍 性侵害她崩潰亡 法官重判12年

記者王長鼎／新北4日電
(示意圖／Ingimage)
(示意圖／Ingimage)

劉姓男子前年找一名女模特兒到汽車旅館一對一外拍，半強迫先要求脫衣服拍攝内衣照，再動手脫其胸罩拍上空照，趁機性侵得逞，導致外拍女模深感羞忿，多次萌生尋短念頭，去年8月在住家被家人發現已無生命跡象。新北地院日前依強制性交致人自殺罪判刑12年，可上訴。

判決指出，50歲劉姓男子於2021年11月中旬，透過網友介紹找上30歲女模特兒到新北市一間汽車旅館一對一外拍，劉男為滿足個人性慾，半強迫先要求女模特兒脫去外衣拍攝穿著内衣清涼照，再連哄帶騙動手脫其胸罩拍上空照，劉男還不時以言語「展示身材給我看」、「張開腿誘惑我」來誘導，最後趁機性侵逞，導致外拍女模深感羞忿，多次萌生尋短念頭，去年8月在住家被家人發現已生無生命跡象。

女模丈夫於出庭控述指出，妻子事發後因負面想法、情緒困擾及失眠等問題，開始到身心精神科診所就診，但身心狀況始終沒有好轉，生前曾以手寫方式寫下，「每天都覺得瀕臨崩潰」、「會邊哭邊吐」、「會做惡夢，會醒不過來」、「我的身體好噁心，看到就想吐，好痛苦，我要逃避這個世界，對不起。」新北地院日前依強制性交致人自殺罪判刑12年，仍可上訴。

性侵 失眠

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