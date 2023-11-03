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自稱霸總施虐逼失學女下海 還令員工輪番性侵

記者曾健祐／台中3日電
黃男和楊姓妻子逼女子性交易勞力剝削，還拿針火烤沾辣椒醬在她腳上刺「婊子」。(示意圖／ingimage)
黃男和楊姓妻子逼女子性交易勞力剝削，還拿針火烤沾辣椒醬在她腳上刺「婊子」。(示意圖／ingimage)

台中黃姓男子和楊姓妻子經營傳播公司，逼迫失學女子從事性交易，還苛扣工資命員工對女子圍毆、輪番性侵，楊女甚至還拿針火烤，沾辣椒醬、鹽巴等在女子腳上刺上「婊子」；檢方昨依人口販運防制條例、加重強制性交等罪起訴黃男共7人，痛斥黃男以非人道方式凌虐他人，是全案首謀，建請法院量處最嚴厲之刑。

起訴指出，黃男在臉書自稱「霸道總裁」，和楊女利用未辦理營業登記的「最潮娛樂公司」，從事酒店小姐傳播、建築工地等業務。

黃男去年透過抖音認識當時在教養院收容的女子，以介紹工作為由引誘女子逃離機構，安排坐檯陪酒、工地粗工及性交易。今年1月，黃男與楊女以被害人和員工搞曖昧為由，持鎮暴槍朝她大腿開一槍。

女子之後被安排到台中工地打工，原本一天工資1400元(台幣，下同，約43美元)，卻遭黃男苛扣一天僅剩100元，連晚上去坐檯陪酒、性交易薪資也被全拿走，若反抗就會被痛毆，或遭員工持鎮暴槍、鋼珠槍及空氣槍掃射。

今年2月，眾人又以女子性交易拿到1萬5000元想落跑為由，由員工持炒菜鍋猛毆她頭，楊女還帶著李姓、羅姓小妹，將針火烤後沾辣椒醬、米酒及鹽巴，在女子大腿、小腿及腳背刺入「婊子」、「鬼」等字。

檢警另查出，黃男今年初以女子欠債為由，稱性侵一次可抵債5000元，讓女子慘遭田姓、陳姓男子及田姓少年輪流性侵，黃男不顧女子哭泣，還在一旁拿手機錄影，行徑惡劣；案經台中第三分局查緝通緝犯，意外發現女子全身傷痕累累才曝光。

檢方今年7月兵分四路搜索，聲押黃男及陳姓、田姓員工獲准，田姓少年移由少年法庭審理。

檢方偵訊時，黃男僅坦承有朝女子打巴掌、拿手機敲頭，其餘全部否認，楊女則說是女子先違反公司規定和員工搞曖昧才簽本票，否認對她勞力剝削。

性侵 臉書 抖音

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